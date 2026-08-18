Alivio financiero tras terremoto: banco analiza propuesta para bajar tasas de interés a damnificados

Tras el devastador terremoto que sacudió diversas regiones del país, las medidas de atención inmediata están comenzando a dar paso a la planificación financiera para la reconstrucción.

En este contexto, el Gobierno nacional propuso formalmente al sector bancario una reducción en las tasas de interés de los créditos, una iniciativa orientada a dar un alivio económico directo a las familias y empresas golpeadas por el sismo.

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La banca privada, encabezada por entidades de gran peso como el BBVA, confirmó que la propuesta ya entró en etapa de revisión técnica.

¿Qué dijo este banco sobre la propuesta del gobierno nacional?

La propuesta gubernamental busca suavizar la carga de las obligaciones financieras existentes y facilitar el acceso a nuevos créditos destinados a la reconstrucción de viviendas e infraestructura productiva. Desde la directiva del BBVA en Colombia se indicó que, aunque la prioridad de los primeros días tras la tragedia ha sido la entrega de ayuda humanitaria de emergencia —incluyendo donaciones millonarias y la distribución de kits de primera necesidad—, las solicitudes planteadas por el Ejecutivo nacional serán analizadas de manera rigurosa y con especial atención.

Las entidades financieras estudian los balances de riesgo y la viabilidad fiscal de una rebaja temporal de tasas, entendiendo que la liquidez y la flexibilidad crediticia serán determinantes para evitar una recesión severa en las zonas más afectadas.

Se estima que los daños económicos generales por el movimiento telúrico oscilan entre los $20 y $30 billones, un impacto que presionará la actividad productiva regional durante los próximos trimestres.

Impacto en los usuarios y cobertura de clientes

En los departamentos con mayores afectaciones, el sistema financiero contabiliza cientos de miles de clientes expuestos a pérdidas materiales.

De acuerdo con los balances iniciales de la banca, aunque un porcentaje mayoritario de empresas no presenta daños estructurales graves, cerca del 14 % registró un impacto de moderado a alto en su capacidad operativa. A esto se suma el drama de los hogares golpeados por la destrucción total o parcial de sus inmuebles.

Ante este escenario, la eventual aprobación de subsidios o alivios en las tasas de interés —articulada entre el Gobierno y el sector privado— representaría el salvavidas financiero más esperado para los afectados.

Por ahora, los usuarios se encuentran a la espera de un pronunciamiento oficial definitivo sobre los porcentajes de reducción, las condiciones de acceso y las fechas en que entrarían en vigor estos beneficios crediticios.