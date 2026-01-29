Prosperidad social anuncia nuevo programa que beneficiará a miles de colombianos: de esto se trata

En un esfuerzo por transformar el panorama económico de los sectores más vulnerables del país, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) ha puesto oficialmente en marcha el programa Inclusión Financiera para la Economía Popular.

Esta iniciativa busca romper las barreras de acceso al crédito formal para miles de pequeños productores y emprendedores que, históricamente, han dependido de sistemas informales y peligrosos de financiación.

El programa, que forma parte de la estrategia nacional "Economía Popular para el Cambio", cuenta con una bolsa inicial de 37.500 millones de pesos destinados a compensaciones y garantías. Según explicó Mauricio Rodríguez Amaya, director de la entidad, el proyecto reconoce que la economía popular es la base de la justicia social y el motor de los mercados locales en las regiones más apartadas de Colombia.

Beneficios que tiene este nuevo programa del DPS

Uno de los pilares más atractivos de esta convocatoria es la capacidad de financiamiento. Las Unidades Productivas Asociativas (UPA) podrán acceder a créditos de hasta 80 SMMLV, lo que para la vigencia de 2026 equivale a aproximadamente 140 millones de pesos.

Garantía del 90%: Gracias a un convenio con el Fondo Nacional de Garantías (FNG), el Estado respalda casi la totalidad del crédito sin costo para el solicitante.

Compensación de capital: Aquellas unidades que demuestren un buen hábito de pago y ejecuten correctamente su plan de inversión recibirán un abono del 14% del valor del crédito por parte de Prosperidad Social.

Tasas Preferenciales: Los préstamos se tramitarán a través del Banco Agrario de Colombia con tasas de interés significativamente más bajas que las del mercado comercial.

¿Quiénes pueden acceder a este programa?

Unidades productivas asociativas conformadas por mínimo tres personas, de las cuales el 61 % debe ser población a la que está dirigida la atención de Prosperidad Social:

Colombianos en situación de vulnerabilidad y pobreza que se encuentren catalogados en los siguientes grupos del Sisbén IV: A01 al A05, B01 al B07 y C01 al C08.

Colombianos inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV), con estado incluido y reportado por la Unidad para las Víctimas, con hecho victimizante desplazamiento forzado.

Población de las comunidades y resguardos indígenas certificada en la información censal avalada por el Ministerio del Interior o por la respectiva autoridad indígena.

Para conocer las condiciones generales y requisitos para acceder a los créditos del Banco Agrario pueden acercarse a cualquier oficina de esta entidad bancaria para que les sea brindada una asesoría personalizada.