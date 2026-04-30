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¿Pueden multarlo o inmovilizar su vehículo por llevar el aviso 'NO PDA'?

Autoridades aclaran que hay detrás de este distintivo que ha ganado popularidad en Colombia y avalan los controles policiales en carretera.

NO PDA carros con aviso en el vehículo
FOTO: Generada por Inteligencia Artificial

Noticias RCN

abril 30 de 2026
12:07 p. m.
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El uso de la calcomanía 'NO PDA' en vehículos particulares se ha vuelto cada vez más frecuente en Colombia. Sin embargo, persisten dudas entre conductores sobre si este aviso puede generar sanciones, evitar controles o incluso derivar en una detención.

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De acuerdo con la Policía Nacional, este distintivo no cuenta con ningún tipo de validez jurídica ni administrativa. Es decir, portar la calcomanía ‘NO PDA’ no implica automáticamente una infracción, pero tampoco otorga ningún tipo de beneficio frente a los procedimientos de control que realizan las autoridades.

¿Qué significa la calcomanía ‘NO PDA’ y por qué la usan?

El origen de esta calcomanía está relacionado con situaciones judiciales previas de algunos vehículos, como reportes de robo o embargos que ya fueron resueltos. No obstante, estos antecedentes pueden no estar actualizados en las bases de datos oficiales, lo que podría generar alertas erróneas al momento de una verificación.

El mensaje ‘NO PDA’ hace referencia al Dispositivo Policial Digital (PDA), herramienta utilizada por los agentes para consultar la información de los vehículos en tiempo real. Quienes portan esta calcomanía buscan advertir a los uniformados para que no realicen esta consulta, con el fin de evitar posibles inconsistencias que deriven en inmovilizaciones innecesarias o demoras en carretera.

Sin embargo, esta práctica no está regulada. Esto significa que cualquier persona puede usar la calcomanía sin que exista certeza sobre la veracidad de la situación que pretende comunicar. En consecuencia, su uso puede interferir con los procedimientos habituales de control y verificación.

¿Puede la Policía multar o detener por tener ‘NO PDA’?

El teniente coronel Henry Eduardo Ávila, comandante del Servicio de Policía, comentó a El Espectador que el aviso ‘NO PDA’ "carece de validez jurídica, administrativa o reglamentaria2. En ese sentido, no constituye un mecanismo válido para evitar controles ni limita la actuación de las autoridades.

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Esto implica que los agentes de tránsito y Policía están plenamente facultados para realizar las verificaciones correspondientes, incluyendo la consulta en el PDA. Si durante este proceso se detecta alguna irregularidad, pueden proceder con medidas como la inmovilización del vehículo, independientemente de que porte o no la calcomanía.

En conclusión, llevar el distintivo ‘NO PDA’ no genera por sí mismo una multa ni una detención, pero tampoco protege al conductor frente a los controles. Su uso es una decisión del propietario del vehículo, sin efectos legales sobre los procedimientos oficiales.

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