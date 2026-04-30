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Dólar hoy en Colombia: precio clave que marca la jornada de este 30 de abril

Precio del dólar en Colombia HOY, 30 de abril de 2026: así abrió la divisa, su TRM y los movimientos clave del mercado en la jornada.

Dólar hoy en Colombia: precio clave que marca la jornada de este 30 de abril
Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 30 de 2026
08:32 a. m.
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El precio del dólar en Colombia arranca la jornada de este jueves 30 de abril de 2026 con leves movimientos a la baja, en un día marcado por la antesala del Día del Trabajo.

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Aunque para muchos es jornada de descanso, los mercados financieros siguen operando y muestran un comportamiento moderado en la divisa estadounidense.

De acuerdo con los primeros reportes, el dólar abrió en $3.620,05, lo que representa una ligera caída frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente, fijada en $3.621,86.

Así se mueve el dólar en la jornada de hoy

Durante los primeros minutos de negociación, la moneda registró un comportamiento estable. Hacia las 8:05 a. m., el precio mínimo alcanzado fue de $3.620, mientras que el máximo llegó a $3.634.

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En este arranque de jornada se reportaron cinco transacciones que suman cerca de $1,5 millones, lo que refleja un inicio con baja volatilidad y pocos movimientos bruscos.

Este comportamiento se da en medio de una semana corta para muchos sectores, lo que suele influir en el ritmo del mercado cambiario. Aun así, los analistas están atentos a factores internacionales que puedan impactar el valor del dólar en las próximas horas.

Comparativo del dólar frente a otros periodos

La TRM para este 30 de abril de 2026 se ubica en $3.621,86, mostrando una tendencia a la baja en varios periodos clave.

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Frente al día anterior, la divisa cayó 11,9 pesos, lo que representa un descenso del 0,33%. Sin embargo, si se compara con la misma fecha de la semana pasada, el dólar presenta un aumento del 1,48%, equivalente a 52,98 pesos.

Por otro lado, en la comparación mensual, la moneda registra una reducción del 1,28%, es decir, 47,03 pesos menos. En lo corrido del año, la caída es más significativa, con una disminución del 3,6% (135,22 pesos).

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