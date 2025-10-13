CANAL RCN
Puente festivo de Reyes en enero cambiará su fecha tradicional: así quedará en el calendario para 2026

El tradicional 6 de enero no se celebrará en su fecha habitual como día de descanso remunerado.

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
08:00 a. m.
Tradicionalmente, el calendario dicta año a año que el primer día festivo del año es el famoso puente de Reyes, el cual se conmemora como una fiesta religiosa donde se da la llegada de los tres Reyes Magos.

Sin embargo, para el año 2026, este día festivo, que se celebra el 6 de enero, cambiará su fecha en el calendario. Este mismo se trasladará al lunes 12 de enero de 2026, en estricto cumplimiento de la Ley 51 de 1983, conocida popularmente como la Ley Emiliani.

De acuerdo con la normativa, se tiene como objetivo principal trasladar al lunes inmediatamente posterior la mayoría de las celebraciones cívicas y religiosas que no caen en este día. Esta medida busca fomentar el turismo interno y asegurar fines de semana largos, o "puentes festivos", para el descanso de los trabajadores.

¿Por qué se correrá el festivo de Reyes para el 2026?

El 6 de enero de 2026 caerá un martes, lo que, según el Artículo 2 de la Ley Emiliani, obliga a mover el día de descanso remunerado al lunes siguiente, es decir, el 12 de enero. De esta manera, el primer puente festivo del año 2026 se disfrutará del sábado 10 al lunes 12 de enero.

Este ajuste implica que, a diferencia de lo habitual, la primera semana de enero no contará con el día del 6 de enero. El cambio es relevante para la planificación de vacaciones de comienzo de año, periodos escolares y la logística de viaje de las familias.

¿Cuántos festivos quedan en este 2025 en Colombia?

En Colombia, para lo que resta de 2025, quedan cuatro días festivos en total.

Noviembre

  • 3 de noviembre: Día de Todos los Santos.
  • 17 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Diciembre

  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.
  • 25 de diciembre: Día de Navidad.
