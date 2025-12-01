Así regirá el pico y placa regional en Bogotá este lunes festivo 13 de octubre
Los conductores deberán planear sus desplazamientos para evitar comparendos y congestiones.
Noticias RCN
12:16 p. m.
La Secretaría Distrital de Movilidad informó que este lunes festivo 13 de octubre, el pico y placa regional se aplicará con normalidad en Bogotá.
La entidad recordó que la medida es de obligatorio cumplimiento para todos los conductores de vehículos particulares que ingresen por los principales corredores viales.
Asimismo, enfatizó que los ciudadanos deben conocer con anticipación los horarios y condiciones establecidos, ya que el incumplimiento de la restricción puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.
¿Cómo funcionará el pico y placa regional el lunes festivo 13 de octubre?
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el pico y placa regional operará en dos horarios definidos:
- Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, podrán ingresar a Bogotá únicamente los vehículos particulares cuyas placas terminen en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
- Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., el ingreso estará permitido solo para aquellos automotores cuya placa finalice en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
- Antes del mediodía y después de las 8:00 de la noche, no habrá ningún tipo de restricción, por lo que todos los vehículos podrán circular libremente.
Esta medida estará vigente sobre nueve corredores principales que conectan a la capital con municipios vecinos y que, durante los puentes festivos, registran los mayores niveles de tráfico vehicular.
Por ello, se recomienda a los conductores organizar sus recorridos de acuerdo con el número final de su placa para evitar sanciones.
¿En dónde regirá la medida de pico y placa regional?
Los corredores donde aplicará la medida son los siguientes:
- Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de Transmilenio, sentido norte-sur.
- Autopista Sur: desde el límite municipal con Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur-norte.
- Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86), sentido occidente-oriente.
- Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio, sentido occidente-oriente.
- Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte-sur.
- Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur-norte.
- Vía Suba - Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170, sentido norte-sur.
- Vía a La Calera: desde el peaje de Patios hasta la avenida carrera Séptima, sentido oriente-occidente.
- Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar, sentido oriente-occidente.