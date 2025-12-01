Así regirá el pico y placa regional en Bogotá este lunes festivo 13 de octubre

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que este lunes festivo 13 de octubre, el pico y placa regional se aplicará con normalidad en Bogotá.

La entidad recordó que la medida es de obligatorio cumplimiento para todos los conductores de vehículos particulares que ingresen por los principales corredores viales.

Asimismo, enfatizó que los ciudadanos deben conocer con anticipación los horarios y condiciones establecidos, ya que el incumplimiento de la restricción puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.

¿Cómo funcionará el pico y placa regional el lunes festivo 13 de octubre?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, el pico y placa regional operará en dos horarios definidos:

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde, podrán ingresar a Bogotá únicamente los vehículos particulares cuyas placas terminen en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., el ingreso estará permitido solo para aquellos automotores cuya placa finalice en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Antes del mediodía y después de las 8:00 de la noche, no habrá ningún tipo de restricción, por lo que todos los vehículos podrán circular libremente.

Esta medida estará vigente sobre nueve corredores principales que conectan a la capital con municipios vecinos y que, durante los puentes festivos, registran los mayores niveles de tráfico vehicular.

Por ello, se recomienda a los conductores organizar sus recorridos de acuerdo con el número final de su placa para evitar sanciones.

¿En dónde regirá la medida de pico y placa regional?

Los corredores donde aplicará la medida son los siguientes: