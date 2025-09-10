CANAL RCN
Economía

Revelan prestigioso ranking de las mejores universidades del país: hay grandes sorpresas

El estudio lo realizó Times Higher Education, un prestigioso listado que integra las mejores universidades del mundo.

Ranking de mejores universidades
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
06:26 p. m.
Durante el año 2025, son varias firmas a nivel mundial que entregan con regularidad los rankings de las mejores universidades a nivel mundial. Para este mes de octubre, la firma británica Times Higher Education (THE), dio a conocer un prestigioso listado en el que, en Colombia, hubo grandes novedades, pues las universidades que son llamadas a liderar, como Los Andes y la Nacional, no figuran.

El listado entregado por esta firma, es uno de los más respetados y de mayor alcance en la educación superior global, y vuelve a poner sobre la mesa la eterna conversación: ¿Qué define realmente a una universidad de clase mundial?

Como es habitual, la cúspide del ranking está dominada por nombres que resuenan con prestigio histórico: la Universidad de Oxford y sus pares en Estados Unidos, como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Princeton y Harvard.

Sin embargo, para este lado del país, el cambio en las universidades de mayor prestigio fue sustancial.

¿Cuál es la mejor universidad del país en este listado?

Según el Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026, las universidades colombianas mejor posicionadas se encuentran en el rango global de 1.001-1.200.

Debido a que la firma clasifica a las instituciones en rangos y no siempre con un puesto ordinal exacto a partir del top 200, varias universidades pueden compartir la posición más alta a nivel nacional.

Para sorpresa de los colombianos, la mejor universidad del país es la Universidad de la Costa (CUC)con un rango de 1.001 – 1.200, lo que significa que no es un grupo de clasificación, especialmente para las universidades que se encuentran más allá de los primeros 200 o 300 puestos, donde las diferencias en las puntuaciones son mínimas.

El Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026 se define por una puntuación global obtenida a partir de la evaluación de 18 indicadores de rendimiento agrupados en cinco áreas clave, cada una con un peso específico en la calificación final.

Seguida a la Universidad de la Costa, figura la tradicional Universidad de los Andes (Bogotá) con un rango 1.001 – 1.200.

Para sorpresa de miles, la Universidad Nacional, una de las que siempre se ha mantenido en los primeros lugares del país, no figura ni entre las cinco primeras.

Este es el listado completo de universidades colombianas:

  • Universidad de la Costa (CUC) - 1.001 – 1.200
  • Universidad de los Andes - 1.001 – 1.200
  • Universidad Icesi - 1.201 – 1.500
  • Universidad de Antioquia - 1.201 – 1.500
  • Universidad Antonio Nariño - 1.500+
  • Universidad CES - 1.500+
  • Universidad del Rosario - 1.500+
  • Universidad Eafit - 1.500+
  • Universidad El Bosque - 1.500+
