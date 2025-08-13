Resultados del ICFES 2025: fecha y link para consultar las Pruebas Saber 11

El pasado domingo 10 de agosto de 2025, más de 640.000 estudiantes en todo el país presentaron las Pruebas Saber 11, conocidas popularmente como ICFES.

Dicho examen se realizó de manera simultánea en 1.451 puntos de aplicación distribuidos en 561 municipios de Colombia, convirtiéndose en un paso clave para quienes buscan continuar su formación académica en la educación superior.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) confirmó que los resultados individuales estarán disponibles a partir del próximo 17 de octubre de 2025, a través de su plataforma oficial.

Fecha oficial para consultar los resultados del ICFES 2025

De acuerdo con el ICFES, la fecha para conocer los puntajes de las Pruebas Saber 11° calendario A es el 17 de octubre. Ese día, cada estudiante podrá acceder a su resultado de manera gratuita y segura en el portal web del instituto.

Este puntaje es fundamental para postularse a becas, programas de acceso especial a universidades y para cumplir con requisitos de ingreso en muchas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas.

Link y pasos para ver los resultados del ICFES

El ICFES informó que la consulta se podrá hacer en el siguiente enlace oficial: https://www.icfes.gov.co/evaluaciones-icfes/resultados/.

Una vez en la página, los aspirantes deberán seguir estos pasos:

Dar clic en el botón “Consultar tu número de registro”.

Seleccionar el tipo de documento e ingresar el número de documento y la fecha de nacimiento.

No es necesario digitar el número de registro.

Marcar la casilla “No soy un robot” y dar clic en Ingresar.

El sistema mostrará el puntaje y permitirá descargar el reporte oficial.

Con esta información, los estudiantes podrán planificar con tiempo su proceso de inscripción a programas académicos y becas, asegurando un mejor aprovechamiento de su puntaje en las Pruebas Saber 11.