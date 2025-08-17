CANAL RCN
PVC 100% reciclable: ¿El futuro de la construcción moderna sostenible?

Este material representa una alternativa frente a recursos tradicionales como el aluminio o la madera.

Noticias RCN

agosto 17 de 2025
04:56 p. m.
En momentos en que la sostenibilidad y la eficiencia son fundamentales para el desarrollo urbanístico, se conocen métodos para lograr construir futuro de la mano de procesos innovadores, como el PVC reciclable.

Coextrusiones Flexibles, una compañía colombiana especializada en el sector, destaca por su tecnología basada en compuestos de PVC 100% reciclable.

Este material, creado con criterios de eficiencia y respeto ambiental, representa una alternativa frente a recursos tradicionales como el aluminio o la madera, cuyas huellas ecológicas son más significativas.

“El PVC formulado por nuestra compañía no solo es 100% reciclable, sino que posee propiedades superiores en términos de resistencia al impacto, durabilidad ante climas extremos y aislamiento acústico, convirtiéndolo en un material ideal para edificaciones modernas y responsables", explicó Jimmy Alejandro Vega, CEO de la empresa.

Además, resalta que su estructura permite una mejor absorción de vibraciones, lo que lo hace especialmente valioso en zonas sísmicas como muchas regiones de Colombia.

Lograron integrar en un solo perfil múltiples capas con funciones específicas, como aislamiento térmico y protección contra rayos UV. Resaltan que esta innovación prolonga la vida útil del producto y reduce significativamente los costos de mantenimiento.

Resaltan que el impacto de esta tecnología va más allá de lo ambiental. Al reducir el uso de metales y la tala de árboles, también contribuye a un modelo económico más sostenible, al tiempo que genera empleo en un sector en crecimiento y en constante transformación.

