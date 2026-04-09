¿Qué dicen las autoridades sobre los aumentos en los avalúos catastrales? Esto responden

El aumento exponencial en los avalúos catastrales ha generado preocupación entre propietarios rurales y urbanos, quienes reportan incrementos en el impuesto predial de hasta cinco veces su valor anterior.

Casos como el de un campesino cuya finca pasó de estar avaluada en $220 millones a 1.500 millones de pesos ilustran la magnitud del problema que afecta a contribuyentes.

La demora en las actualizaciones catastrales

Gustavo Marulanda, director del Instituto Agustín Codazzi, explicó en A lo que vinimos que estos cambios responden al artículo 49 en particular del Plan Nacional de Desarrollo, el cual establece la implementación de un catastro con enfoque multipropósito para generar equidad tributaria y mejorar la planeación territorial.

El funcionario aclaró que existen protecciones legales para los contribuyentes: “El impuesto predial en esos 570 municipios no puede subir más del 50 % de lo que pagó el año inmediatamente anterior si es ese campesino de pequeña y mediana propiedad rural”. Para predios de más de 100 hectáreas, el incremento máximo permitido es del 100 %.

¿De cuánto están siendo los aumentos?

Sin embargo, la realidad reportada por ciudadanos contradice estas afirmaciones. En La Calera, municipio cercano a Bogotá, contribuyentes denuncian que su impuesto pasó de 600 mil pesos a 12 millones de pesos. Marulanda atribuyó esta situación a que el municipio tiene 16 años sin que se hicieran procesos de actualización catastral, periodo durante el cual se construyeron grandes condominios, colegios de hecho y otro tipo de infraestructuras en zonas anteriormente rurales.

El director del instituto reconoció la responsabilidad del Estado en la demora de estas actualizaciones: “Desde 2016 se dijo que había que hacer catastro multipropósito y cuando recibió este Gobierno este tema, lo recibe el 9 %. Hoy lo llevamos ya al 44 % del territorio nacional, es decir, 44 millones de hectáreas”. También señaló que los alcaldes tienen la obligación de realizar actualizaciones catastrales cada cinco años como mínimo.

Marulanda recomendó a los ciudadanos esperar el recibo oficial del impuesto antes de alarmarse y anunció la instalación de puntos de atención en La Calera donde los contribuyentes podrán verificar por qué le quedó el avalúo en determinado valor.