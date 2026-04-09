Vía La Calera se encuentra bloqueada: manifestantes advierten incremento desproporcionado del avalúo catastral

Para algunas familias se ha vuelto imposible costear la vida que, durante años, han llevado en La Calera, tras la actualización del avalúo catastral, que generó, en algunos casos, cobros excesivos e incrementos desproporcionados en el impuesto predial.

Desde temprano en la mañana (09/04/2026), habitantes del municipio bloquearon la vía a La Calera, a 800 metros del peaje, exigiendo que representantes del gobierno local y nacional se presenten para instalar una mesa de negociaciones.

El bloqueo es total. No se permite el paso de motorizados, excepto ambulancias o vehículos en los que viajen personas con citas médicas programadas o complicaciones de salud, en el sector de Santiamén.

Avalúo aumentó en 300% y 400% en algunos casos:

Entre los casos más graves estaría el de una propiedad que pasó de pagar 600.000 de impuesto predial a 12 millones, tras la actualización del avalúo que, se estima, ha sido realizada en 520 municipios.

Uno de los manifestantes explicó en diálogo con Noticias RCN que “la protesta es por el costo tan elevado de los avalúos. Al subir, lógicamente, el impuesto predial se incrementa y los predios no producen lo suficiente para pagar el impuesto”.

En su caso, tenía un predio “avaluado en 600 millones que; ahora, está en 2.400. Pagaba siete millones (de impuesto predial), aproximadamente” y señala que tendrá que pagar “24”, a partir de ahora.

Algunas, incluso, señalan que es una estrategia de expropiación indirecta. En casos en los que el avalúo aumentó 300% o 400%, las personas no logran pagar el impuesto predial y terminan perdiendo sus propiedades.

¿Qué dice el IGAC al respecto?

En un comunicado de prensa, publicado semanas antes, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) explicó que el trabajo realizado “no se trata de una actualización catastral integral, sino de una medida excepcional aplicada por una sola vez para reducir brechas históricas entre los avalúos catastrales y las dinámicas económicas reales del territorio”.

Además, señaló que el “ajuste del avalúo catastral no implica un aumento automático ni proporcional del Impuesto Predial Unificado”. Este es determinado por 1. Las tarifas que define el Concejo de cada municipio 2. Su estatuto tributario 3. Los límites que establecen la Ley 44 de 1990 y la Ley 1995 de 2019.