CANAL RCN
Colombia

Proponen un ‘Invima Campesino’ y advierten efectos del catastro multipropósito en sus territorios

La falta de regulación sanitaria adaptada y el aumento en los avalúos rurales por el catastro multipropósito están afectando la economía de pequeños productores.

Proponen un ‘Invima Campesino’ y advierten efectos del catastro multipropósito en sus territorios
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
12:11 p. m.
En Colombia, más de 15,2 millones de personas se reconocen como campesinas, lo que representa cerca del 30% de la población nacional, de acuerdo con cifras oficiales del DANE.

Este amplio sector no solo habita los territorios rurales del país, sino que cumple un papel determinante en la seguridad alimentaria: la agricultura campesina, familiar y comunitaria aporta entre el 40% y el 70% de los alimentos que consumen los colombianos.

Sin embargo, detrás de esta contribución estratégica se esconde una realidad poco visible.

Miles de pequeños productores rurales aseguran estar trabajando a pérdida, atrapados entre regulaciones sanitarias diseñadas para grandes industrias y una creciente presión tributaria derivada de la implementación del catastro multipropósito.

Dos factores que, según expertos, estarían afectando directamente la sostenibilidad económica del campo.

La necesidad un ‘Invima Campesino’ para cumplir con exigencias sanitarias

Los campesinos pueden producir alimentos, pero enfrentan serias dificultades para transformarlos y comercializarlos de manera legal.

Las exigencias sanitarias vigentes, pensadas para plantas industriales de gran escala, resultan inalcanzables para quienes trabajan desde fincas familiares, plazas de mercado o pequeños municipios. Esta barrera limita el valor agregado de la producción rural y restringe el acceso a mercados formales.

Ante este panorama, el empresario y campesino Jorge Lozano, campesino y experto en desarrollo rural y de procesos productivos locales, plantea la creación de un ‘Invima Campesino’.

La propuesta busca establecer una ventanilla especial con requisitos sanitarios adaptados a la realidad del pequeño productor, sin comprometer la inocuidad de los alimentos.

¿Cómo funcionaría el ‘Invima Campesino?

La iniciativa contempla registros sanitarios de baja escala, ajustados al volumen real de producción, así como procesos que puedan aplicarse directamente desde fincas y plazas de mercado ubicadas en municipios de sexta categoría.

Según Lozano, el objetivo es reducir tiempos y costos, permitiendo que los campesinos puedan transformar sus productos y acceder de forma efectiva a los mercados formales.

El experto sostiene que actualmente el pequeño productor se encuentra en una situación de desventaja estructural:

Puede sembrar y cosechar, pero no transformar; y a esta limitación se suma ahora el impacto del catastro multipropósito, que ha incrementado los avalúos de predios rurales sin diferenciar adecuadamente entre pequeños y grandes productores.

Los efectos de un catastro multipropósitos

La actualización catastral, advierte Lozano, está elevando la carga tributaria de fincas de pocas fanegadas, acercándola a la que asumen grandes extensiones productivas.

Esta situación genera una competencia desigual, en la que el campesino vende como pequeño, pero paga impuestos como grande, afectando su punto de equilibrio y su permanencia en el mercado.

Según Lozano, este desajuste no solo amenaza la economía de las familias rurales, sino que también puede tener efectos estructurales en el territorio, como la concentración de la tierra y de la producción, al sacar del mercado a quienes no logran sostener sus costos.

La propuesta del ‘Invima Campesino’ se presenta, entonces, como una herramienta clave para transformar la economía rural desde la base productiva.

La posibilidad de procesar alimentos a pequeña escala permitiría mejorar los ingresos, fortalecer circuitos cortos de comercialización y dinamizar economías locales que hoy dependen casi exclusivamente de la venta de materia prima.

La intención es llevar esta discusión ante quienes resulten elegidos en el próximo Congreso de la República, con el fin de construir un marco normativo que incluya al pequeño productor como actor central del desarrollo rural.

