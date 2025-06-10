CANAL RCN
Internacional

Hombre que participó en las violaciones contra Gisèle Pelicot reveló cómo el esposo los convencía para abusarla

El acusado, único de los 51 hombres que apeló la sentencia, aseguró ante el tribunal de Nimes que fue manipulado por el exmarido de Pelicot.

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
03:33 p. m.
Casi un año después de que Francia conociera uno de los casos más estremecedores de violencia sexual, Gisèle Pelicot volvió este lunes a un tribunal.

RELACIONADO

La mujer, de 72 años, logró en diciembre pasado una condena contra 51 hombres, entre ellos su propio esposo, por violaciones cometidas durante años mientras ella se encontraba bajo los efectos de ansiolíticos.

Sin embargo, uno de los condenados decidió recurrir el fallo y ahora enfrenta un nuevo juicio en el tribunal de Nimes.

Hombre que participó en las violaciones reveló detalles de todo el crimen

Gisèle Pelicot regresó este lunes al tribunal de Nimes, en el sur de Francia, para atender la apelación del acusado, Husamettin Dogan, un exobrero de la construcción de 44 años, quien subió las escaleras del tribunal con el rostro cubierto por una gorra, una máscara y lentes, evitando ser reconocido.

Ante los magistrados, Dogan declaró:

Estoy aquí porque nunca quise violar a esta dama a quien respeto. Tengo todo el respeto por ella.

Según su versión, Dominique Pelicot, exesposo de Gisèle y principal responsable de los abusos, lo habría manipulado.

Dijo que lo conoció a través de internet y que este le aseguró que su esposa estaba de acuerdo con los encuentros sexuales, fingiría estar dormida y que no había nada ilícito en ello.

Recordó que, los hechos ocurrieron la noche del 28 de junio de 2019 en la residencia de la pareja, ubicada en la comuna de Mazan, y que, durante el acto sexual, notó algo extraño porque la mujer roncaba, y fue entonces cuando comprendió que algo no estaba bien.

Asegura que se marchó apresuradamente, aunque reconoció que nunca alertó a las autoridades sobre lo sucedido.

¿Cómo fue el caso de Gisele Pelicot?

Dominique Pelicot fue condenado en diciembre de 2023 a 20 años de prisión, tras demostrarse que drogaba a su esposa con ansiolíticos entre 2011 y 2020 para dejarla inconsciente y violarla junto a desconocidos.

RELACIONADO

Los jueces también sentenciaron a 50 hombres con penas que van de 3 a 15 años de prisión, mientras que Dogan fue condenado a 9 años.

Aunque inicialmente 17 de los condenados apelaron, finalmente solo uno, Dogan, mantuvo su recurso y comparece libre en este nuevo proceso judicial.

A diferencia del primer juicio, en el que comparecieron decenas de acusados, Dogan se enfrenta ahora solo ante el tribunal. Más de 100 periodistas de todo el mundo fueron acreditados para cubrir la audiencia.

