En 2008 nació bitcoin, la primera moneda digital descentralizada. La idea era simple: permitir transacciones sin bancos ni intermediarios.

Durante años fue la única referencia del mercado cripto. Pero en 2015 apareció una nueva red: Ethereum, creada no solo para transferir dinero, sino para permitir que las personas y las empresas construyan programas, contratos y aplicaciones directamente sobre su tecnología.

Esto abrió un mundo completamente nuevo: desde plataformas financieras sin bancos (DeFi), hasta coleccionables digitales (NFT) y otros proyectos que funcionan sin una autoridad central.

¿Qué es Ethereum y por qué dicen que podría valer tanto dinero?

En 2025, Ethereum dio un paso gigante. Aunque bitcoin sigue siendo la criptomoneda más famosa, Ethereum se destacó por su uso práctico y por la cantidad de operaciones que procesa todos los días.

Durante el primer trimestre de este año, las transacciones diarias de Ethereum movieron más de USD 17.200 millones, superando a bitcoin por cuarto trimestre consecutivo.

Este comportamiento mostró que las personas y empresas están utilizando más la red de Ethereum para múltiples actividades, no solo para mover dinero.

En agosto de 2025, Ethereum alcanzó uno de sus momentos más importantes: superó por primera vez la barrera de los USD 4.000 por unidad.

Este aumento se dio después de que los mercados anticiparan una reducción de tasas de interés anunciada por el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell.

Para muchos expertos, esto no fue una sorpresa. Ryan Sean Adams, cofundador de Bankless, llevaba desde 2024 afirmando que Ethereum entraría en una etapa de crecimiento acelerado.

Incluso proyectó que podría llegar a niveles cercanos a USD 17.000 por token, argumentando que Ethereum se está transformando en una especie de “oro digital con rendimiento”.

¿Qué significa eso?

Significa que Ethereum no solo sirve como moneda digital o como herramienta para mover valor, sino también como una pieza clave para que funcionen miles de aplicaciones en internet.

Su red permite crear contratos automáticos, aplicaciones financieras y otros servicios digitales que no dependen de un banco o una empresa central.

Por eso, según la estratega de mercados financieros María Agustina Patti, Ethereum es un activo “más flexible que bitcoin”, con un ecosistema basado en contratos inteligentes que amplía mucho más su utilidad.

Otra diferencia importante es que Ethereum no tiene un límite fijo de monedas, a diferencia de bitcoin, cuya emisión se detendrá en 21 millones. Esto influye en cómo se valora y se utiliza cada una en el mercado.

Además, la red de Ethereum es compatible con muchas otras plataformas y programas, lo que la hace más “interoperable”.

Esto ha llevado a algunos analistas a compararla con el petróleo en el mundo digital: así como los países acumulan reservas de petróleo, las empresas están empezando a guardar ETH.