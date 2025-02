¿Tiene deudas? Esto es todo lo que debe saber si quiere acogerse a la ley de insolvencia

La situación económica en Colombia ha llevado a un aumento significativo en el número de personas que se declararon en insolvencia.

En el último año, 11 mil ciudadanos se declararon estar en falta de recursos, el doble de 2023 (5.400), según cifras del Ministerio de Justicia.

La falta de recursos para pagar las deudas fue el principal motivo de las personas que decidieron aplicar a esta normativa.

Se duplicó el número de personas en quiebra

“Me quedé sin trabajo y las condiciones económicas fueron aumentando y a la vez no podía cumplir con las cuotas del banco para la casa. El banco me iba a rematar la casa, entonces me acogí a la ley”, esto dijo Manuel Salgado, un beneficiario.

¿En qué consiste este mecanismo y cuáles son los requisitos? Nelly Vanessa Méndez, representante legal de Méndez y Méndez Abogados, hizo un breve resumen en Noticias RCN.

El principal requisito es que las personas que deseen acogerse no pueden ser comerciantes, lo que se traduce en que no deben ser representantes legales o accionistas mayoritarios de una empresa. Sumado a ello, tampoco pueden tener establecimientos comerciales a su nombre.

¿A quiénes cobija la ley de insolvencia?

Por otro lado, la segunda condición para declararse en insolvencia es que la persona no haya podido pagar dos o más deudas en un tiempo mayor a tres meses (90 días). Este mecanismo entonces busca lograr un acuerdo en el pago.

El Ministerio de Justicia señala que las personas pueden realizar el trámite en el centro de conciliación privado o consultorios jurídicos, notarias y cámaras de comercio.

Durante el proceso, el deudor deberá presentar un informe que explique cómo llegó a esa situación junto con la propuesta para negociar la deuda, junto con otra serie de documentos e información relevante.

Tras este paso, se fijará una fecha para la audiencia de conciliación entre la persona y los acreedores; estos últimos podrían presentar sus inquietudes en torno a la propuesta de pago.

La presencia del deudor es obligatoria. De lo contrario, la audiencia será tomada por desistimiento, a menos que se concrete una fecha. Si se llega a un acuerdo, un acta se firma con los detalles del pago.

Cabe mencionar que el procedimiento de negociación no puede durar más de 60 días (dos meses). Si el acuerdo se incumple o se declare nulo, el paso a seguir será la liquidación patrimonial.

Dos de los principales beneficios de la insolvencia es que se suspenden los procesos jurídicos, embargos o remates; así como la posibilidad de acordar un plazo de cinco años o más tiempo para ponerse al día, fijar las cuotas mensuales con base en los ingresos, congelar los intereses y suspender las llamadas de cobro.