¿Qué está impulsando realmente el consumo en Colombia: la economía formal o la ilegal?

El consumo de los hogares se ha convertido en uno de los principales motores que mantiene a flote la economía.

Durante el segundo trimestre del año, creció un 3,7%, un comportamiento que ha sorprendido a varios analistas por su fuerza, especialmente en medio de una desaceleración generalizada de otros sectores productivos.

Sin embargo, detrás de ese crecimiento se esconden factores que van más allá del empleo o del ingreso laboral.

¿Qué está impulsando el consumo en Colombia?

Según el director de investigaciones de BTG Pactual, Munir Jalil, el panorama no es homogéneo. Hay familias que no perciben mejora alguna en sus ingresos, mientras que otras atraviesan una auténtica bonanza.

Entonces hay muchos sectores dentro de los hogares colombianos que no se sienten y que no están viendo sus ingresos mejorar, como también lo hay varios sectores dentro del consumo de los hogares, dentro del grupo de los hogares, que están por el contrario viendo una bonanza.

Uno de los principales motores de ese crecimiento son las remesas.

Los giros enviados por colombianos en el exterior alcanzaron los 8.661 millones de dólares a agosto, mil millones más que el año anterior. Este flujo de divisas se traduce en un mayor poder adquisitivo para muchas familias, que han incrementado su gasto en bienes y servicios.

Otro factor clave ha sido el buen momento del café. La producción nacional llegó a 14,8 millones de sacos, un aumento del 17% frente al año anterior.

Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé), destacó que se trata de la cifra más alta desde 1992, lo que ha beneficiado a miles de hogares rurales que dependen de este cultivo.

¿La economía ilegal subió los niveles de consumo en Colombia?

Pero el repunte del consumo no proviene únicamente de la economía formal. Detrás de los indicadores positivos también hay una inyección de dinero proveniente de actividades ilegales.

Jalil advirtió que el auge de la producción de cocaína y el incremento del precio internacional del oro podrían estar influyendo en los niveles de gasto interno.

Solo lo que sabemos es que hay unas cifras enormes en producción de cocaína y que hay un incentivo en el caso del precio del oro tan alto que seguramente está haciendo que veamos producción de oro y exportaciones de oro ilegal de manera disparada en el caso del país.

El oro, por ejemplo, ha alcanzado precios récord, con una onza que ya supera los 15.379.000 pesos.

Este valor, según los analistas, ha generado un fuerte incentivo para la extracción y comercialización ilegal, especialmente en regiones donde el Estado tiene poca presencia.