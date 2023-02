¿Qué pasa si tiene una tarjeta de crédito activa, pero no la usa?

Los colombianos suelen utilizar sus tarjetas de crédito para acceder a compras que no pueden pagar en su totalidad o en el momento. Aunque los expertos recomiendan que estas deben ser usadas en casos muy necesarios y a una sola cuota, la realidad es que son muchos los que se endeudan en compras y terminan pagando altas tasas de interés. Pero si usarlas de forma inadecuada es problemático, no utilizarlas y tenerlas activas también lo es.

Seguramente a muchos les ha pasado que no hacen ninguna compra con su tarjeta de crédito y aun así mensualmente deben pagar un saldo. Esto se debe a que se debe tener en cuenta que hay un cobro de comisiones y bancos que piden un monto promedio o movimientos cada mes, que suele estar asociado con beneficios como no imponer una cuota de manejo, de no cumplirlo, esta puede ser cobrada.

Tener una tarjeta activa y no emplearla puede tener consecuencias para el usuario, pero todo depende del tipo de tarjeta y la entidad bancaria. En primer lugar, es común que se aplique el cobro a la cuenta desde el saldo que se haya dejado. También puede ocurrir que haya un saldo negativo que se genera desde esas comisiones cobradas por la entidad financiera. Otra de las consecuencias puede ser una reducción al otorgar nuevos productos financieros como créditos hipotecarios, pues los bancos conocen la situación de las tarjetas de cada ciudadano, y por ejemplo, un saldo negativo del cliente puede aportar a que, a la hora de medir el riesgo, se considere la posibilidad de que el solicitante no cancele sus deudas.

El economista, abogado y profesor de la Universidad de la Sabana, Johan Caldas, asegura que una tarjeta activa, pero sin uso, no genera intereses, porque estos se causan con ocasión al monto de deuda que mantenga la tarjeta. Sin embargo, como usuario se debe verificar las condiciones y políticas de la entidad bancaria que emite el plástico para saber si este tienen cuota de manejo, porque de ser así puede ser cobrada aun cuando no se utilice el producto financiero. El valor aproximado de estos saldos es de 35.000 pesos, por esto "lo ideal es buscar una opción en la que no se cobre este rubro", recomendó el experto.

¿Cómo usar sus tarjetas de forma inteligente?

Endeudarse es cada vez más costoso y utilizar las tarjetas de crédito puede no ser la mejor opción. La Superintendencia financiera dio a conocer que en febrero la tasa de usura será de 45,27% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.

En enero la cifra se ubicó en 43,26%. Si este dato se compara con el mismo periodo del año anterior, muestra un incremento de 2,01%., es decir, 201 puntos básicos por encima. Si se trata de microcrédito, la tasa se sitúa en 39.20% y rige hasta el 31 de marzo de este año. En cuanto al consumo de bajo monto, la tasa será de 29,27%.

"Por las altas tasas de interés solo se deben emplear las tarjetas de crédito cuando se hagan pagos a una cuota, se compren bienes o servicios con un descuento mayor a lo que supondría el valor de los intereses, o en casos de estricta necesidad para cubrir bienes y servicios de primera necesidad", explicó el economista Johan Caldas.

Tenga en cuenta: para conocer los intereses se debe calcular el interés efectivo mensual y se debe multiplicar por el saldo a capital que se sostiene sobre la deuda. Por ejemplo, si usted incumple una deuda de $1.000.000 y se aplica el interés moratorio máximo, es decir, 45,27%, en un año pagaría $452,700 de interés por mora.