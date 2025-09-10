CANAL RCN
Universidades de Colombia con los profesionales más buscados por las empresas, según ranking internacional

El QS Ranking 2026 reveló qué universidades de Colombia forman a los profesionales más apetecidos por las empresas de América Latina.

Universidades de Colombia, con mejores profesionales
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
07:25 a. m.
La elección de una universidad no solo marca el camino académico, sino también las oportunidades laborales que llegan tras la graduación.

Así lo refleja el QS Ranking 2026 para América Latina y el Caribe, elaborado por la firma británica Quacquarelli Symonds (QS), que evaluó la reputación de miles de instituciones en la región con base en la percepción de los empleadores.

Según este prestigioso informe, Colombia destaca como el país con más universidades dentro del top 10 de las más apetecidas por las empresas al contratar profesionales.

Universidades colombianas que lideran el ranking QS 2026

El estudio, cabe explicar, mide aspectos como la preparación, adaptabilidad y desempeño de los egresados en sus entornos laborales, factores que reflejan la calidad de la formación académica y su conexión con el mundo real.

De acuerdo con los resultados, la Universidad de los Andes encabeza la lista nacional y ocupa la quinta posición en toda la región, con un puntaje perfecto de 100 en reputación laboral. Muy cerca se encuentra la Universidad Nacional de Colombia, en el séptimo lugar, también con una calificación de 100 puntos.

El podio colombiano lo completa la Pontificia Universidad Javeriana, que se ubica en la novena posición a nivel latinoamericano con un sólido puntaje de 99,6. Estas tres instituciones son consideradas referentes en empleabilidad y excelencia académica, y mantienen una reputación destacada entre los empleadores más exigentes del continente.

Otras universidades colombianas destacadas en la región

El ranking también resalta el avance de otras instituciones nacionales que fortalecen la presencia del país en el mapa educativo de la región.

La Universidad de La Sabana y la Universidad Externado de Colombia ocupan los puestos 18 y 19, respectivamente, con un puntaje de 92,8.

Más abajo aparecen la Universidad del Rosario, en el puesto 23 con 91,5, y la Universidad Eafit, que se ubica en la casilla 30 con 88,7.

Completan la lista la Universidad de Antioquia (39° lugar, 82,8 puntos), la Universidad Industrial de Santander – UIS (52° lugar, 72,8 puntos) y la Universidad del Norte, en el puesto 57.

Ranking de universidades con los estudiantes más apetecidos por empresas

  1. Universidad de los Andes — Puesto 5 en Latinoamérica — 100 puntos
  2. Universidad Nacional de Colombia — Puesto 7 en Latinoamérica — 100 puntos
  3. Pontificia Universidad Javeriana — Puesto 9 en Latinoamérica — 99,6 puntos
  4. Universidad de La Sabana — Puesto 18 en Latinoamérica — 92,8 puntos
  5. Universidad Externado de Colombia — Puesto 19 en Latinoamérica — 92,8 puntos
  6. Universidad del Rosario — Puesto 23 en Latinoamérica — 91,5 puntos
  7. Universidad EAFIT — Puesto 30 en Latinoamérica — 88,7 puntos
  8. Universidad de Antioquia — Puesto 39 en Latinoamérica — 82,8 puntos
  9. Universidad Industrial de Santander (UIS) — Puesto 52 en Latinoamérica — 72,8 puntos
  10. Universidad del Norte — Puesto 57 en Latinoamérica.

El QS Ranking 2026 confirma el creciente prestigio internacional de las universidades colombianas, que hoy no solo compiten en calidad académica, sino también en la formación de profesionales cada vez más apetecidos por las empresas globales.

