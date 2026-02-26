CANAL RCN
Economía

Esto pasa si renuncia a su trabajo y tiene el salario embargado: ley es clara con ello

Conozca cómo es el proceso en estos casos específicos.

Entidades que pueden solicitar embargo de sueldo.
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
11:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una duda asalta frecuentemente a los trabajadores que enfrentan procesos judiciales: ¿la renuncia extingue la deuda o detiene el embargo? Expertos legales y el Código Sustantivo del Trabajo (CST) son enfáticos: renunciar no borra la obligación financiera y, por el contrario, traslada la retención a un concepto que muchos consideran intocable: la liquidación de prestaciones sociales.

Muchos trabajadores consideran erróneamente que, al terminar el vínculo laboral por voluntad propia, la orden de embargo queda sin efecto. Sin embargo, la realidad jurídica es distinta. El embargo es una orden judicial dirigida al pagador, independientemente de si el pago corresponde a un salario mensual ordinario o a los salarios y prestaciones pendientes al momento del retiro.

Así puede revisar con su cédula si tiene un proceso judicial en el país: conozca el LINK
RELACIONADO

Así puede revisar con su cédula si tiene un proceso judicial en el país: conozca el LINK

De acuerdo con el artículo 156 del CST y las precisiones de la Corte Suprema de Justicia, si un trabajador renuncia, el empleador tiene la obligación legal de aplicar los descuentos sobre los valores finales que se le adeuden, siempre respetando los topes legales.

¿Qué puede ser retenido en la liquidación?

Al momento de la liquidación, la empresa debe calcular salarios pendientes, primas, cesantías e intereses a las cesantías. La ley establece una distinción crucial según el tipo de deuda:

  • Deudas generales (bancos, tarjetas, particulares): Solo es embargable la quinta parte (20%) de lo que exceda el salario mínimo legal mensual vigente. En la liquidación, esta regla se mantiene para los salarios pendientes.
  • Deudas por alimentos o cooperativas: Este es el escenario más riguroso. Bajo estas causales, se puede embargar hasta el 50% de cualquier valor, incluyendo el salario mínimo y, lo más importante, las prestaciones sociales (prima y cesantías), las cuales son normalmente inembargables para otros tipos de deudas.

Cuando el trabajador se retira, el empleador debe informar al juzgado que emitió la orden sobre la terminación del contrato. El dinero retenido de la liquidación debe consignarse a la cuenta del juzgado, tal como se venía haciendo con el salario mensual.

Si el trabajador consigue un nuevo empleo, el acreedor —una vez identifique al nuevo empleador— solicitará al juez que envíe un nuevo oficio de embargo a la nueva empresa. En este sentido, la renuncia solo genera una pausa temporal en el recaudo, pero no soluciona el problema de fondo e incluso puede incrementar la deuda debido a los intereses de mora que se siguen causando.

La ley también es estricta con las empresas. Si un empleador ignora la orden de embargo al momento de liquidar al trabajador y entrega la totalidad del dinero al empleado, la empresa puede ser declarada solidariamente responsable de la deuda. Esto significa que el acreedor podría exigirle al empleador que pague con su propio patrimonio el valor que debió retener.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bancolombia

Bancolombia responde qué pasará con pago de la quincena de clientes tras caída

Dólar

Giro en el precio del dólar en Colombia hoy 26 de febrero de 2026: así se cotizó

Finanzas personales

Reconocido banco ofrece desembolso de crédito en cuestión de minutos para colombianos: estos son los requisitos

Otras Noticias

Antioquia

Dron con explosivos cayó sobre una vivienda y mató a tres personas en Antioquia

Autoridades indicaron que el ataque se da en medio de la disputa que tiene en el territorio el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN.

Shakira

Mhoni Vidente lanzó predicción para el concierto de Shakira en México tras la muerte de 'El Mencho': esto dijo

Shakira tiene programado un concierto totalmente gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México.

Ecuador

Alias Pipo aseguró que Daniel Noboa presuntamente tuvo relación con el asesinato de Fernando Villavicencio

Atlético Nacional

¿Por qué Westcol viajó con Atlético Nacional rumbo a Bogotá? Esta es la verdad

Cuidado personal

¿Con o sin alcohol?: mejores enjuagues bucales para usar, según investigación