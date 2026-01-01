Miles de usuarios recibirán pasajes gratis para Transmilenio en enero: conozca los requisitos

Para este inicio de año, Transmilenio les dio una buena noticia a los usuarios. Con esta medida, se verían beneficiadas más de 740 mil personas.

Comenzó las recargas de pasajes gratis. Para enero de 2026, se dispuso de una inversión mayor a los 10 mil millones de pesos, buscando ayudar a adultos mayores, personas en condición de discapacidad o de pobreza (ya sea moderada o extrema).

Los beneficiados con pasajes gratis

Si un usuario cumple con estas condiciones, deberá contar con una tarjeta TuLlave personalizada. La inversión está dividida de la siguiente forma: $3.143.000.000 para 343 mil personas mayores, $2.658.000.000 para 161 mil personas en condición de discapacidad y $4.205.000.000 para 238 mil personas en condición de pobreza.

Alrededor de la ciudad hay puntos de personalización, en donde los beneficiados pueden solicitar la recarga. En las taquillas, bastará con presentar la tarjeta y solicitar la activación; mientras que en las máquinas hay que ir a la opción Transacciones virtuales, después a Solicitar Subsidio/Convenio y confirmar la cantidad de pasajes.

Pasaje podría llegar a $3.550

Los bogotanos se despertaron este 1 de enero con una sorpresiva noticia. El Distrito publicó el borrador del decreto con el que aumentaría el costo del pasaje de Transmilenio y SITP para este año.

El incremento depende del alza en el salario mínimo, decretado por el Gobierno en 23%. Con el auxilio, el valor se fijó en $2.000.0000, siendo el aumento más grande de los últimos años.

Con este antecedente, el Distrito considera que el pasaje debería subir 350 pesos, quedando entonces en $3.550. Desde el Concejo se contempló que fuera de $250, pero Transmilenio tuvo otro concepto.

Este podría ser el aumento final, aunque el borrador estará disponible para hacer comentarios hasta el miércoles 7 de enero. Si no hay modificaciones, ese sería el incremento hasta el 31 de diciembre.