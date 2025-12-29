¿Cuántos pasajes de Transmilenio puede comprar con el Auxilio de Transporte en el 2026?

Con el anuncio del salario mínimo para 2026, uno de los puntos que más interés genera entre los trabajadores es el impacto real del auxilio de transporte, especialmente para quienes dependen a diario del sistema de transporte público. Para el próximo año, este auxilio quedó fijado en $249.000 netos, un monto que busca aliviar el costo de la movilidad de millones de colombianos, particularmente en ciudades como Bogotá, donde el uso de TransMilenio es esencial para la jornada laboral.

Teniendo en cuenta que para 2026 el valor del pasaje de TransMilenio sería de $3.450, es posible hacer un análisis concreto sobre cuántos viajes puede cubrir exclusivamente el auxilio de transporte y durante cuántos días laborales alcanza este beneficio.

¿Cuántos pasajes se pueden pagar con el auxilio de transporte?

Al dividir el auxilio mensual de $249.000 entre el valor del pasaje proyectado de $3.450, el resultado indica que un trabajador podría adquirir 72 pasajes de TransMilenio. Este cálculo deja un remanente mínimo que no alcanza para completar un viaje adicional, por lo que el número real de trayectos cubiertos es de 72 desplazamientos durante el mes.

Este dato es relevante porque permite medir el alcance específico del auxilio, el cual está diseñado precisamente para cubrir los gastos de transporte hacia y desde el lugar de trabajo. En términos prácticos, el beneficio no está pensado para cubrir otros tipos de movilidad, sino para garantizar que el trabajador pueda cumplir su jornada laboral sin que el costo del transporte se convierta en una barrera.

¿Cuántos días laborales cubre si se hacen dos viajes diarios?

Si se parte del escenario más común —dos viajes diarios, uno de ida y uno de regreso—, los 72 pasajes permitirían cubrir 36 días de trabajo. Esto significa que el auxilio de transporte para 2026 alcanza para más de un mes laboral completo, considerando que la mayoría de trabajadores cumple en promedio 20 días laborales al mes.

En términos mensuales, un trabajador que realice dos viajes diarios necesitaría alrededor de 40 pasajes para cubrir toda su jornada laboral. Bajo ese escenario, el auxilio de transporte no solo cubre el total de los desplazamientos, sino que incluso deja un margen adicional de 32 pasajes, equivalentes a 16 días extra de transporte.

Este análisis evidencia que, al menos desde el punto de vista del transporte masivo, el auxilio fijado para 2026 ofrece una cobertura suficiente para quienes utilizan TransMilenio como principal medio de movilización. No obstante, especialistas recuerdan que el impacto real del beneficio depende de factores como los transbordos, desplazamientos adicionales y posibles ajustes tarifarios, así como del aumento general del costo de vida.