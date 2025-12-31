CANAL RCN
Colombia

Pasaje de Transmilenio podría aumentar más tras nuevo salario mínimo

Luego del anuncio del Gobierno Nacional con el nuevo salario mínimo, la tarifa del pasaje de Transmilenio aumentaría aún más.

Transmilenio
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
06:18 p. m.
Aunque el Distrito había realizado un análisis técnico previo para definir el ajuste del pasaje de TransMilenio para 2026 y todo parecía indicar que el incremento sería cercano a los 250 pesos, en las últimas horas ese escenario quedó en entredicho.

El cambio se debe al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el aumento del salario mínimo en un 23%, una decisión que tendría efectos directos sobre los costos de operación del sistema de transporte masivo y que obliga a las autoridades distritales a revisar nuevamente las proyecciones tarifarias.

Inicialmente, el cálculo del Distrito se había hecho bajo el supuesto de que el salario mínimo crecería entre un 9 y un 10%, lo que permitía mantener un aumento moderado en la tarifa. Sin embargo, con un incremento salarial que supera más del doble de lo previsto, el equilibrio financiero del sistema vuelve a estar en discusión, en un contexto donde la demanda aún no se recupera completamente y los costos estructurales siguen en ascenso.

Advertencia de Asocapitales por el impacto fiscal en las ciudades

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) lanzó una advertencia sobre las implicaciones que tendrá esta decisión del Gobierno nacional en las finanzas, los proyectos y los recursos de las principales ciudades del país. De acuerdo con el gremio, el impacto no se limita únicamente al transporte público, sino que se extiende a múltiples servicios que dependen en gran medida del costo laboral.

Según datos de Asocapitales, entre el 40 y el 55% de los costos operativos de los sistemas de transporte y otros servicios urbanos corresponden a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, muchos de ellos atados de manera directa o indirecta al salario mínimo. En ese sentido, el aumento del 23 % genera una presión adicional sobre las finanzas locales, obligando a las administraciones a tomar decisiones complejas.

La asociación advirtió que este escenario puede traducirse en una mayor presión sobre las tarifas al usuario o, en su defecto, en un aumento de los subsidios financiados con recursos municipales, lo que tensiona el equilibrio financiero de los sistemas, especialmente en ciudades donde la demanda del transporte público aún está en proceso de recuperación.

El pasaje de TransMilenio, en revisión tras el alza salarial

Cabe recordar que, en el presupuesto distrital aprobado por el Concejo de Bogotá, la Alcaldía había anunciado un aumento del 7,8 % en el pasaje para 2026, lo que equivalía a unos 250 pesos, fijando la tarifa en 3.450 pesos. No obstante, ese cálculo se realizó con una estimación salarial muy inferior a la finalmente decretada por el Gobierno nacional.

Ahora, desde el Distrito se evalúa si la tarifa deberá subir más de lo inicialmente previsto, ante el nuevo panorama de costos. Con el incremento del salario mínimo en un 23 %, el pasaje de TransMilenio podría pasar de los 3.200 pesos actuales a más de 3.500 pesos, una posibilidad que genera preocupación entre los usuarios y abre un nuevo debate sobre la sostenibilidad del sistema.

Las autoridades distritales han señalado que el análisis continúa y que cualquier decisión buscará equilibrar la necesidad de garantizar la operación del sistema con la protección del bolsillo de los ciudadanos. Mientras tanto, el anuncio del Gobierno nacional reconfigura el panorama financiero y obliga a replantear las proyecciones que, hasta hace apenas unos días, parecían definidas.

