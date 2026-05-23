Cobertura y financiamiento, los grandes retos del próximo gobierno en materia de educación

El país está ad-portas de elegir al próximo presidente de la República, quien tendrá que asumir varios retos en diversas áreas, entre ellas la educación, principalmente en materia de cobertura.

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Según la Fundación Empresarios por la Educación, el 42% de los niños de 0 a 5 años no reciben atención del ICBF o del Ministerio de Educación. Además, otra de las brechas se evidencia en los bajos aprendizajes, pues en 2025 alrededor de 15 mil estudiantes de niveles socioeconómicos bajos no presentaron las pruebas saber 11.

A esto se suma la cobertura en la educación media, que todavía no es universal en el país.

¿Cómo mejorar el sistema educativo en Colombia?

A una semana de las elecciones presidenciales, el sector Educación ha revelado una serie de informes, donde analiza las necesidades de cara al próximo gobierno.

Según esta propuesta, presentada por la Universidad de Los Andes, la educación debe fortalecerse en gobernanza pedagógica de la innovación, impulsar un sistema nacional de evaluación y soberanía pedagógica y consolidar ecosistemas regionales para lograr sostenibilidad.

Jorge Baxter, decano de la facultad de Educación Uniandes, asegura que el reto no es solo expandir el sistema, sino pensar en mejorar las características del mismo.

Según Empresarios por la Educación, el sistema educativo en el país tiene grandes brechas, con una cobertura que no supera el 50% y que es aun menor en las zonas rurales del país, bajos aprendizajes en lenguaje y matemáticas en los grados 3°,5° y 9° y un acceso a la educación posmedia limitado.

Apenas cinco de cada diez jóvenes que se gradúan de 11° acceden a la universidad.

Los retos en educación para el próximo gobierno

Para el informe fueron analizados los 10 retos más importantes que tiene la educación actualmente y cómo responden los candidatos a estos temas.

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La investigación encontró que la deserción en programas técnicos es del 33,5% y en tecnológicos del 32%, más alta que en programas universitarios donde es del 23,6%.

Además, el 46% de los docentes no recibió inducción formal al iniciar su carrera. La trayectoria docente sigue sin estar articulada desde el ingreso, la formación, el acompañamiento y el desarrollo profesional.

Finalmente, se evidenció que en 2025 el 96% de los recursos del SGP se destinaron a funcionamiento y solo el 4% a calidad educativa.

Otro de los grandes retos está en el financiamiento y la fragmentación en la información educativa.