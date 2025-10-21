Tome nota: los cambios en la jornada de trabajo durante Navidad y fin de año con la reforma laboral

La reforma laboral en Colombia, sancionada como la Ley 2466, comenzó a regir parcialmente desde el pasado 25 de junio y transformará de forma gradual los recargos por trabajo en domingos y festivos.

Según lo establecido, el pago adicional por laborar en estas fechas alcanzará el 100% en 2027.

El cronograma de implementación será así:

Desde el 1 de julio de 2025: recargo del 80 %.

Desde el 1 de julio de 2026: recargo del 90 %.

Desde el 1 de julio de 2027: recargo total del 100 %.

Esto significa que quienes trabajen en Navidad, Año Nuevo o cualquier otro festivo verán un aumento progresivo en el pago de sus horas trabajadas durante estas fechas.

Nuevo horario nocturno desde diciembre de 2025

Otro cambio relevante es la modificación del horario nocturno. Hasta ahora, la jornada diurna se extendía de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., pero a partir del 25 de diciembre de 2025, el recargo nocturno se aplicará desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.

Esto implica que los trabajadores que laboren después de las 7:00 p.m. del 26 de diciembre —por ejemplo, durante la temporada navideña o de fin de año— deberán recibir el recargo nocturno del 35 % sobre el valor de la hora ordinaria.

El cálculo se realiza multiplicando el valor de la hora trabajada por 0.35, según la fórmula oficial establecida en la ley.

¿Qué pasa con Navidad y Año Nuevo?

Los días de descanso oficial, como Navidad (25 de diciembre) y Año Nuevo (1 de enero), no se ven modificados por la reforma laboral.

Sin embargo, los empleados que deban trabajar en esas fechas recibirán el pago adicional correspondiente, de acuerdo con la nueva tabla de recargos establecida por la Ley 2466.

Además, quienes continúen sus labores desde el 26 de diciembre, o durante los días posteriores, disfrutarán del nuevo beneficio del recargo nocturno desde las 7:00 p.m.