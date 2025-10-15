CANAL RCN
Economía

Trabajadores colombianos ya NO tendrían dos beneficios laborales que tenían en su jornada

Varios de los artículos se verían afectados con la reforma laboral.

Trabajadores pierden beneficio laboral
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 15 de 2025
06:36 a. m.
La reforma laboral más reciente en Colombia, convertida en la Ley 2466 de 2025, trajo consigo cambios significativos en las condiciones laborales para los trabajadores. Estos cambios abarcan diversos aspectos, como la jornada nocturna, los recargos por trabajo en días festivos y dominicales, y el contrato de aprendizaje, entre otros.

El recargo por trabajar en domingos y festivos aumentó progresivamente hasta el 100%. A partir de julio de 2025, el recargo pasó del 75 % al 80 %, y en julio de 2027 alcanzará el 100 %.

Además, se confirmó la implementación de la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, un proceso que se ha desarrollado de manera gradual, sin afectar el salario de los trabajadores.

Ahora bien, si bien hay varias modificaciones que benefician a los empleados, existen otros que se eliminarán con la entrada en vigor de la normal laboral.

Los dos beneficios que pierden los empleados con ley laboral

El primer cambio que habría y que de alguna manera se perdería para los empleados, es la famosa 'hora de almuerzo', la cual estaría fuera de la sumatoria total de las horas laborales (42 horas en 2026) y se considera como un espacio no remunerado.

La ley establece que estas "horas de trabajo durante cada jornada deben distribuirse al menos en dos secciones, con un intermedio de descanso que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores. El tiempo de este descanso no se computa en la jornada”.

Por otro lado, desde MinTrabajo también aclaró el tema del desplazamiento al lugar donde cumple sus labores. Ante esto, se afirmó que este no se encuentra dentro de la jornada laboral. Ojo, así el transporte sea proporcionado por la empresa.

"La jornada laboral es el período de tiempo durante el cual un empleado está a disposición de su empleador para llevar a cabo sus tareas laborales, las cuales deben comenzar y terminar en el horario establecido por la empresa, es decir que debe estar en su lugar de trabajo con su dotación y comenzar labores a la hora que comienza la jornada laboral", agregaron desde la cartera.

