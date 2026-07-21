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Abren remates de vivienda de la SAE y FNA: Inmuebles desde $25 millones con financiación del 90%

Conozca los distintos lotes y propiedades a los que puede acceder desde este precio.

Remates en Davivienda: casas y apartamentos desde $69 millones en toda Colombia
Foto: Freepik.

Noticias RCN

julio 21 de 2026
02:50 p. m.
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Adquirir vivienda propia en Colombia es cada vez más accesible gracias a una alianza estratégica entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Ambas entidades pusieron a disposición del público un catálogo de inmuebles rematados con precios que inician desde los $25 millones de pesos y la posibilidad de financiar hasta el 90% del valor total.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la propiedad raíz a miles de colombianos, democratizando la compra de bienes que antes estaban administrados por el Estado y ofreciendo condiciones crediticias favorables a través del FNA.

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La SAE, encargada de administrar los bienes extintos de dominio o en proceso de extinción en el país, ha puesto en venta una gran variedad de propiedades residenciales (apartamentos, casas y lotes).

Por su parte, el FNA actúa como el aliado financiero, permitiendo que los interesados soliciten créditos hipotecarios o leasing habitacional para adquirir estas viviendas bajo condiciones especiales de tasa y plazo.

Estos son los remates que ofrece la SAE y el FNA

En primera medida, hay que recordar que los precios de estas propiedades van desde los 25 millones de pesos. Además, el gran beneficio de esto es que el FNA financia hasta el 90% del valor del inmueble.

Las casas y apartamentos distribuidos en distintas regiones y ciudades del país, dejando como garantía de saneamiento jurídico por parte de la SAE.

Garaje / Parqueadero – Cali (Valle del Cauca)

  • Área: 12,5 m² (Estrato 4)
  • Precio: $25.000.000

Casa – Armenia (Quindío)

  • Área: 36 m²
  • Precio: $28.228.000
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Casa – Neiva (Huila)

  • Área: 55 m²
  • Precio: $38.789.186

Casa – Neiva (Huila)

  • Área: 57 m²
  • Precio: $64.797.000

Casa – Tuluá (Valle del Cauca)

  • Área: 31 m² construidos / 60,5 m² lote
  • Precio: $68.415.923

Casa – Montenegro (Quindío)

  • Área: 63 m²
  • Precio: $71.644.599

Casa – Carolina del Príncipe (Antioquia)

  • Área: 59,5 m² construidos / 64 m² lote
  • Precio: $85.944.955

Además de ello, se han dado a conocer apartamentos, casas campestres, locales comerciales y lotes urbanos en ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.

Las opciones son catalogadas dentro de las categorías de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), Vivienda de Interés Social (VIS) y No VIS.

¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder a estas propiedades y casas?

Para aprovechar esta oportunidad y postularse a la compra de una vivienda de la SAE con respaldo del FNA, los interesados deben cumplir con los siguientes pasos básicos:

  • Estar afiliado al FNA: Contar con cesantías trasladadas a la entidad o mantener un contrato de Ahorro Voluntario Contractual (AVC).
  • Ingresar a la plataforma oficial de comercialización de la SAE para revisar los inmuebles disponibles y su ubicación.
  • Acercarse a un punto de atención del FNA o realizar la solicitud virtual para verificar el cupo de endeudamiento.
  • Presentar la oferta por el inmueble seleccionado adjuntando la carta de preaprobación financiera.
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