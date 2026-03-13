Detalles de la primera fase de acuerdos entre Estados Unidos y Cuba en medio de grave crisis humanitaria

Por primera vez el régimen cubano reconoció oficialmente que mantiene diálogos con el gobierno de Estados Unidos, en medio de una crisis humanitaria y energética sin precedentes que afecta a la isla caribeña.

El presidente Miguel Díaz-Canel confirmó que funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos.

La información fue corroborada por un funcionario de la Casa Blanca, quien señaló que las conversaciones se encuentran en fase inicial y a nivel de conversaciones, aunque consideró posible llegar a un acuerdo con el régimen castrista.

Régimen cubano reconoció que el país está sin comida, energía y combustible

De acuerdo con las declaraciones del mandatario cubano, la isla atraviesa una situación crítica.

Díaz-Canel reveló que "hace tres meses no llegó un buque con combustible a Cuba", agravando la crisis energética que desde hace años provoca apagones continuos.

Esta situación ha deteriorado significativamente los servicios de salud, ya de por sí precarios, mientras la escasez de alimentos se intensifica y el sector turístico, otrora vital para la economía, prácticamente ha colapsado.

El presidente Donald Trump ha mencionado en varias ocasiones el caso cubano: "Esperamos con ansias el gran cambio que pronto llegará a Cuba. Cuba está al final del camino", declaró el estadounidense, quien encomendó al secretario de Estado, Marco Rubio, la misión de atender la situación en la nación insular.

La primera negociación de Cuba y Estados Unidos

La comunidad internacional también se pronunció. El portavoz del secretario general de las Naciones Unidas manifestó que acogen "con gran beneplácito el diálogo como medio para resolver pacíficamente las disputas bilaterales".

El organismo internacional reconoció estar "alentado por la noticia de que el gobierno cubano liberó a 51 prisioneros", aunque mantiene su preocupación por la situación humanitaria.

Desde la ONU señalaron que "la imposibilidad de importar combustible tiene un impacto negativo evidente en los sistemas de salud, el acceso a alimentos y agua", informó el coordinador residente en Cuba.

Mientras tanto, la población cubana expresa su descontento. Por séptima noche consecutiva, protestas con cacerolazos se registran en distintas ciudades de la isla. "Estamos ya agolanzados. No podemos más con esta situación", expresaron ciudadanos ante la crítica coyuntura que atraviesan.

Las conversaciones entre Washington y La Habana representan un punto de inflexión en las relaciones bilaterales, aunque aún no se conocen detalles sobre los temas específicos discutidos ni posibles acuerdos alcanzados.