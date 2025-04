¿Estar reportado en Datacrédito dificulta salir del país? Esto se sabe

En Colombia, muchas personas se preguntan si tener un reporte negativo en una central de riesgo, como DataCrédito, puede convertirse en un obstáculo a la hora de salir del país.

Esta inquietud surge, especialmente, entre quienes enfrentan dificultades financieras y planean hacer un viaje al exterior.​

¿Qué implica estar reportado en DataCrédito?

Estar reportado en DataCrédito significa que una persona tiene obligaciones financieras pendientes o ha incumplido con pagos, lo que afecta su historial crediticio.

Este reporte puede dificultar el acceso a nuevos préstamos, arrendamientos o incluso oportunidades laborales en ciertos sectores. Sin embargo, es importante destacar que este tipo de reporte no constituye un delito ni una infracción penal.​

¿Puede un reporte en DataCrédito impedir la salida del país?

La respuesta es no. Estar reportado en DataCrédito no impide legalmente que una persona salga del país. Las bases de datos de las centrales de riesgo no están conectadas con Migración Colombia ni con las autoridades aeroportuarias en ese sentido.

Para que una persona tenga impedimentos para salir del país, debe existir una orden judicial específica. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si hay un proceso penal abierto con medida de aseguramiento, una orden de captura vigente o si se ha iniciado un proceso de responsabilidad parental que implique una restricción migratoria. ​

En casos donde la deuda esté relacionada con obligaciones fiscales graves, deudas con el Estado o haya escalado a un proceso judicial, el escenario puede cambiar. Si un juez dicta una medida cautelar o una orden de arraigo (prohibición de salir del país), entonces sí se podría impedir legalmente el viaje.

Sin embargo, esto se deriva del proceso judicial, no del reporte en DataCrédito como tal. ​

Recomendaciones para mantener un buen historial crediticio

Aunque un reporte negativo en DataCrédito no impide salir del país, es fundamental mantener una buena salud financiera. Para ello, se recomienda pagar las deudas a tiempo

Evitar el sobreendeudamiento.

Revisar periódicamente el historial crediticio en plataformas como www.midatacredito.com.​

Mantener un buen historial crediticio no solo facilita el acceso a productos financieros, sino que también refleja responsabilidad y compromiso, aspectos valorados en diversos ámbitos de la vida personal y profesional.