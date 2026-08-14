Estos vehículos no pagarán peaje si llevan ayudas humanitarias: aplica en estos corredores viales

En medio de la atención de la emergencia provocada por el terremoto y sus réplicas, algunos vehículos podrán movilizarse sin pagar peaje por varios corredores viales de Colombia.

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La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que mantiene esta medida para facilitar la llegada de maquinaria y ayudas humanitarias a las comunidades afectadas.

¿Qué vehículos podrán pasar sin pagar peaje?

La medida cobija a la maquinaria amarilla y a los vehículos que transporten ayuda humanitaria destinada a las zonas afectadas. Sin embargo, el beneficio no significa que cualquier conductor pueda evitar el pago por el hecho de llevar una donación.

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La ANI explicó que el paso libre por los peajes debe realizarse con “previa articulación con las entidades encargadas de la atención de la emergencia”. De esta manera, se busca garantizar que los vehículos autorizados estén vinculados directamente con las labores de respuesta.

“Esta medida busca facilitar y agilizar el ingreso de maquinaria, equipos y ayudas hacia las zonas que más lo necesitan, contribuyendo desde la infraestructura vial a la respuesta integral del Estado frente a la emergencia”, señaló Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI.

La decisión también pretende acelerar el traslado de equipos necesarios para atender deslizamientos y otras afectaciones que puedan producirse como consecuencia de la actividad sísmica y sus réplicas.

¿En qué corredores viales no se cobrará peaje a estos vehículos?

De acuerdo con la ANI, el paso sin cobro se mantiene en los corredores Buga–Buenaventura, Malla Vial del Valle y Armenia–Pereira–Manizales.

A estos se sumaron los corredores administrados por los concesionarios Tercer Carril Bogotá–Girardot y Girardot–Ibagué–Cajamarca, ampliando las rutas disponibles para movilizar recursos hacia las zonas que requieren atención.

La ANI indicó que continuará trabajando junto con concesionarios, autoridades locales, organismos de socorro y fuerza pública para monitorear las carreteras.

El paso sin cobro de peaje continuará mientras se atiende la emergencia, bajo coordinación previa con las entidades responsables, para que maquinaria y ayudas puedan llegar de forma segura y oportuna a las comunidades afectadas.