Gtd Colombia obtiene sello internacional que certifica máxima protección de datos tecnológicos

La protección de la información y la continuidad de los servicios digitales se han convertido en factores determinantes para la competitividad empresarial. En un entorno donde una interrupción tecnológica puede afectar operaciones críticas, las compañías buscan infraestructuras capaces de garantizar acceso permanente a sus datos y aplicaciones.

Según cifras del Uptime Institute, más del 60% de las interrupciones en centros de datos están relacionadas con problemas de energía, refrigeración o cableado. Estos incidentes representan riesgos importantes para organizaciones que dependen de plataformas digitales para desarrollar sus actividades diarias.

En respuesta a este desafío, Gtd Colombia obtuvo nuevamente la certificación TIER III Gold for Operational Sustainability (TCOS), otorgada por Uptime Institute a su centro de datos El Poblado, ubicado en Medellín. Esta acreditación es considerada una de las máximas garantías internacionales en materia de disponibilidad tecnológica y sostenibilidad operativa.

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Un sello internacional para la protección de datos

La recertificación confirma que la infraestructura tecnológica de la compañía cumple con exigentes estándares de diseño, operación y gestión, orientados a mantener la continuidad de los servicios empresariales incluso ante contingencias externas, fallas técnicas o situaciones asociadas al factor humano.

La certificación valida que las plataformas, aplicaciones y bases de datos alojadas en el centro de datos permanezcan disponibles y protegidas durante las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Uno de los aspectos más relevantes del estándar TIER III es su arquitectura redundante conocida como N+1. Este modelo incorpora equipos de respaldo preparados para entrar en funcionamiento de forma automática cuando algún componente presenta fallas o requiere mantenimiento.

Gracias a esta configuración, los sistemas pueden ser intervenidos, reparados o reemplazados sin necesidad de suspender la operación de los servidores, evitando interrupciones que afecten a los usuarios o a las empresas que dependen de estos servicios.

Infraestructura preparada para enfrentar contingencias

La certificación también respalda altos niveles de disponibilidad operativa. Bajo este estándar, la infraestructura alcanza un tiempo de actividad del 99,982%, lo que limita los periodos máximos de inactividad a cerca de 1,6 horas durante todo un año.

Adicionalmente, el centro de datos cuenta con autonomía eléctrica independiente de hasta 72 horas, permitiendo mantener la operación incluso en escenarios de apagones o fallas prolongadas en la red de energía.

Estas capacidades resultan especialmente relevantes para sectores que requieren funcionamiento permanente, como entidades financieras, plataformas de comercio electrónico, servicios de telemedicina y firmas jurídicas, entre otros segmentos donde cualquier interrupción puede generar consecuencias operativas significativas.

La categoría Gold de esta certificación pone especial atención en un aspecto que hoy preocupa a la industria tecnológica mundial: los errores humanos.

Según Juan Ramón Jaramillo, gerente técnico de la compañía, la acreditación valida una operación basada en procedimientos estandarizados y controles permanentes que reducen la posibilidad de improvisaciones y fortalecen la confiabilidad de los servicios.