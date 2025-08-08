CANAL RCN
Economía

Resultados de El Dorado Tarde del 8 de agosto de 2025: números ganadores

El sorteo del Dorado Tarde de hoy, viernes 8 de agosto de 2025, ya se jugó y miles de apostadores esperan conocer el número ganador para saber si la suerte estuvo de su lado.

Resultados de El Dorado Tarde del 8 de agosto de 2025: números ganadores
Foto: redes sociales

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
02:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El sorteo de El Dorado Tarde, uno de los chances más esperados por los colombianos, se llevó a cabo hoy, viernes 8 de agosto de 2025, a las 3:30 pm

Resultados de El Dorado Tarde del 6 de agosto de 2025: números ganadores
RELACIONADO

Resultados de El Dorado Tarde del 6 de agosto de 2025: números ganadores

El Dorado Tarde continúa siendo una de las apuestas preferidas, transmitida por Canal Uno y difundida en medios digitales especializados.

Resultados del Dorado Tarde hoy miércoles 2 de julio de 2025

Número ganador: 8694
La Quinta: 4

Datos clave y recomendaciones para los apostadores
Este popular sorteo se realiza de lunes a sábado, a las 3:30 pm, y cada vez atrae a más jugadores que sueñan con ganar un gran premio en cuestión de minutos.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 2 de agosto: premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 2 de agosto: premio mayor

Históricamente, los resultados de días anteriores han sido: jueves 7 de agosto de 2025, número ganador 4997 (quinta: 5); miércoles 6 de agosto de 2025, número 6413 (quinta: 1).

Los aficionados deben estar pendientes de sitios como Noticias RCN para conocer el número ganador oficial tan pronto se haga público.

Una vez se publiquen esos resultados, es esencial revisar si coinciden exactamente con el boleto y acudir a un punto autorizado para reclamar el premio.

Además, se recomienda jugar con responsabilidad, considerando esta actividad más como entretenimiento y menos como fuente de ingresos. Llevar un registro de tus apuestas puede ayudar a mantener el control.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Agricultura

Colombia envejece: el campo y el transporte, al borde de una crisis laboral

Finanzas personales

Bajan las tasas de rentabilidad en NuBank y Lulo Bank: así quedarán desde agosto

River Plate

Juan Valdez entra al mundo del fútbol con un histórico patrocinio en Sudamérica

Otras Noticias

Valle del Cauca

Padres de estudiante asesinado cuando entraba a clases reclaman por esquema de seguridad en su colegio

Hasta nuevo aviso, lo estudiantes no podrán regresar al plantel para tomar sus clases presenciales.

Masterchef Celebrity Colombia

¿Cuál sería el próximo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia, según la IA?

Los participantes se tendrán que enfrentar a un nuevo reto de eliminación en el que un jugador abandonará la cocina para siempre.

Radamel Falcao García

¿Falcao al Real Murcia? Carlos Antonio Vélez se pronunció sobre el posible fichaje

Abuso sexual

Turista británica fue víctima de abuso en paracaídas: instructor sería el responsable

Superintendencia de Salud

Distrito retoma el control de la Subred Centro Oriente tras 15 meses de intervención