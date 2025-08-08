Resultados de El Dorado Tarde del 8 de agosto de 2025: números ganadores

El sorteo de El Dorado Tarde, uno de los chances más esperados por los colombianos, se llevó a cabo hoy, viernes 8 de agosto de 2025, a las 3:30 pm

El Dorado Tarde continúa siendo una de las apuestas preferidas, transmitida por Canal Uno y difundida en medios digitales especializados.

Resultados del Dorado Tarde hoy miércoles 2 de julio de 2025

Número ganador: 8694

La Quinta: 4

Datos clave y recomendaciones para los apostadores

Este popular sorteo se realiza de lunes a sábado, a las 3:30 pm, y cada vez atrae a más jugadores que sueñan con ganar un gran premio en cuestión de minutos.

Históricamente, los resultados de días anteriores han sido: jueves 7 de agosto de 2025, número ganador 4997 (quinta: 5); miércoles 6 de agosto de 2025, número 6413 (quinta: 1).

Los aficionados deben estar pendientes de sitios como Noticias RCN para conocer el número ganador oficial tan pronto se haga público.

Una vez se publiquen esos resultados, es esencial revisar si coinciden exactamente con el boleto y acudir a un punto autorizado para reclamar el premio.

Además, se recomienda jugar con responsabilidad, considerando esta actividad más como entretenimiento y menos como fuente de ingresos. Llevar un registro de tus apuestas puede ayudar a mantener el control.