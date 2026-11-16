De cara al cierre de año, millones de adultos mayores en el país recibirán un importante alivio financiero. La normativa vigente en Colombia ratifica que la prima de Navidad de los pensionados —conocida legalmente como la mesada 13— se pagará de forma íntegra, es decir, sin que las administradoras apliquen el habitual descuento de salud que sí se realiza en las mensualidades ordinarias.

De acuerdo con el cronograma establecido por las entidades pagadoras, tanto Colpensiones como las administradoras de fondos privados (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia) desembolsarán este ingreso adicional a finales de noviembre, alrededor del día 30, directamente en la cuenta bancaria en la que cada jubilado cobra su pensión habitualmente.

¿Qué descuentos no se aplican a la mesada 13 en Colombia?

A diferencia de las doce mesadas regulares del año —sobre las cuales se aplica una cotización obligatoria al sistema de salud que oscila entre el 4 % y el 12 %, dependiendo del monto de la jubilación—, la ley establece que la mesada adicional de diciembre está exenta de deducciones parafiscales.

Esto significa que los fondos de pensiones tienen prohibido aplicar dos retenciones clave sobre el dinero de la prima navideña:

Aporte obligatorio a salud: No se descuenta ningún porcentaje destinado a las EPS sobre el valor de esta prima.

Fondo de Solidaridad Pensional: Aquellos jubilados con mesadas altas que normalmente deben aportar un porcentaje adicional a este fondo solidario tampoco sufrirán dicho recorte en su prima de fin de año.

En términos prácticos, si un pensionado tiene una mesada base de $3.000.000, a finales de noviembre recibirá su pago mensual ordinario (con los descuentos de ley) más la prima de Navidad completa por $3.000.000 sin deducciones, sumando un ingreso cercano a los $6.000.000 en ese periodo.

¿Quiénes no reciben la prima de Navidad de los pensionados?

Aunque el beneficio cobija a la gran mayoría de jubilados por vejez, invalidez y sobrevivencia bajo la Ley 100 de 1993, la regulación colombiana aclara que no todas las personas vinculadas a programas de protección a la vejez tienen derecho a esta transferencia adicional. Quedan excluidos del pago: