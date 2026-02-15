Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy domingo 15 de febrero de 2026

El Super Astro Luna se continúa consolidando como una de las apuestas nocturnas más consultadas por los jugadores que prefieren revisar resultados al cierre de la jornada.

Cada sorteo despierta expectativa porque combina azar, símbolo zodiacal y precisión numérica en un solo resultado. Por eso, para este 15 de febrero de 2026, la atención estuvo puesta en la combinación final revelada en la franja de la noche, cuando miles de tiquetes se activaron.

A diferencia de otros juegos diarios, el Super Astro Luna suele mover a un público que apuesta con más carga simbólica porque tiene en cuenta fechas familiares, números repetidos en sueños, placas, horas o secuencias personales.

¿Será que usted obtuvo alguno de los premios en el Super Astro Luna de este 15 de febrero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 15 de febrero de 2026

La combinación ganadora del Super Astro Luna de este 15 de febrero de 2026 fue el número XXXX con el signo XXXX.

En este sorteo no solo cuentan las cuatro cifras, sino que el signo zodiacal elegido forma parte esencial del resultado. En consecuencia, si no se acierta, se desvanecen las posibilidades de ganar.

Los tres premios que se entregan en el Super Astro Sol son:

42.000 veces lo apostado si se acierta el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado si se acierta el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado si se acierta el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿A qué hora y cuándo será el próximo sorteo del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna volverá a emocionar a los apostadores en la noche del lunes 16 de febrero de 2026.

Además, esa noche, regresará a su horario habitual de las 10:50 p.m. y el resultado podrá encontrarse aquí en el portal web de Noticias RCN.