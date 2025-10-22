CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 22 de octubre de 2025

¡Son muchos los apostadores que están celebrando tras el sorteo del Super Astro Luna de este 22 de octubre! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
09:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 22 de octubre de 2025, el Super Astro Luna estuvo emocionante y dejó una gran cantidad de ganadores.

El sorteo, como siempre ocurre entre semana, inició a las 10:50 de la noche y estuvo monitoreado por un delegado de Coljuegos.

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 21 de octubre de 2025
RELACIONADO

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 21 de octubre de 2025

Además, con la intención de asegurar la transparencia, fue transmitido en vivo por Youtube.

¿Será que usted fue uno de los ganadores en el más reciente Super Astro Luna? ¡Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN!

Resultado del Super Astro Luna hoy 22 de octubre de 2025

Las balotas se movieron a partir de las 10:50 de la noche y, apenas comenzaron a parar, determinaron que el número ganador en el Super Astro Luna fue 3362.

Además, la presentadora del sorteo del Super Astro Luna de este 22 de octubre notificó que el signo zodiacal que contó con suerte fue Acuario.

Cada uno de los ganadores deben acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros para cobrar los premios que les correspondan, que pueden ser de 42.000, 1.000 y 100 veces lo apostado.

Sin embargo, deben tener presentes las siguientes condiciones:

  • Se debe presentar la cédula de ciudadanía que los acredite como mayores de edad.
  • Tienen que presentar el tiquete de la apuesta en buen estado porque es la única forma de verificar el número y el signo zodiacal escogido.

¿Qué pasa si se pierde el tiquete de la apuesta de un ganador del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna, en sus reglas de juego, tiene especificado que no hay maneras de volver a reimprimir los tiquetes que se pierden o se dañan.

Resultado del Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 20 de octubre de 2025
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 20 de octubre de 2025

Por lo tanto, en el caso de que un ganador no cuide el tiquete de su apuesta, tendrá problemas para cobrar el premio que le corresponda.

Tenga en cuenta que el próximo sorteo del Super Astro Luna será el jueves 23 de octubre de 2025, a las 10:50 de la noche.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medio ambiente

La peligrosa cifra que pone el sistema eléctrico colombiano al borde del quiebre

Pensiones

Aclaran que pasará con la mesada 14 de los pensionados en Colombia: Gobierno tendría decisión

Empleo en Colombia

¿Es obligatorio asistir a capacitaciones o reuniones fuera del horario laboral? Esto dice la ley

Otras Noticias

Donald Trump

Trump dice que está preparando ataques contra el narcotráfico en tierra

Luego de haber realizado el primer ataque contra una embarcación en el Pacífico, la administración Trump dijo que es hora de perseguir a los cárteles por tierra.

Brasil

Colombiano aprendió a utilizar las redes sociales para encontrar a su hijo perdido en Brasil

La última vez que supieron algo de Samuel se encontraba en la ciudad de Foz de Iguazú, en las fronteras con Argentina y Paraguay.

Masterchef Celebrity Colombia

¡Lágrimas y conmoción en MasterChef Celebrity Colombia 2025! Este fue el nuevo participante eliminado

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud

Copa BetPlay

¿Cuándo se jugarán los clásicos entre Atlético Nacional y América de Cali en semifinales de Copa BetPlay?