Resultado del Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 22 de octubre de 2025

Este 22 de octubre de 2025, el Super Astro Luna estuvo emocionante y dejó una gran cantidad de ganadores.

El sorteo, como siempre ocurre entre semana, inició a las 10:50 de la noche y estuvo monitoreado por un delegado de Coljuegos.

Además, con la intención de asegurar la transparencia, fue transmitido en vivo por Youtube.

¿Será que usted fue uno de los ganadores en el más reciente Super Astro Luna? ¡Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN!

Resultado del Super Astro Luna hoy 22 de octubre de 2025

Las balotas se movieron a partir de las 10:50 de la noche y, apenas comenzaron a parar, determinaron que el número ganador en el Super Astro Luna fue 3362.

Además, la presentadora del sorteo del Super Astro Luna de este 22 de octubre notificó que el signo zodiacal que contó con suerte fue Acuario.

Cada uno de los ganadores deben acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros para cobrar los premios que les correspondan, que pueden ser de 42.000, 1.000 y 100 veces lo apostado.

Sin embargo, deben tener presentes las siguientes condiciones:

Se debe presentar la cédula de ciudadanía que los acredite como mayores de edad.

Tienen que presentar el tiquete de la apuesta en buen estado porque es la única forma de verificar el número y el signo zodiacal escogido.

¿Qué pasa si se pierde el tiquete de la apuesta de un ganador del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna, en sus reglas de juego, tiene especificado que no hay maneras de volver a reimprimir los tiquetes que se pierden o se dañan.

Por lo tanto, en el caso de que un ganador no cuide el tiquete de su apuesta, tendrá problemas para cobrar el premio que le corresponda.

Tenga en cuenta que el próximo sorteo del Super Astro Luna será el jueves 23 de octubre de 2025, a las 10:50 de la noche.