Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 21 de octubre de 2025

A las 10:50 de la noche de este 21 de octubre de 2025, se revelaron los nuevos ganadores del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares de Colombia.

Cada uno de los participantes escogieron sus números y signos zodiacales desde muy temprano y esperaron el sorteo con mucha intriga.

Y es que no era para menos teniendo en cuenta que, como es habitual, estaban en juego premios de 42.000, 1.000 y 100 veces lo apostado.

¿Quiénes fueron los favorecidos por el azar en este último sorteo del Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 21 de octubre de 2025

En el sorteo de este 21 de octubre de 2025 se informó que el número de cuatro cifras que se posicionó como el ganador fue 9503.

Además, las balotas también decidieron que el signo zodiacal que completó la combinación ganadora fue Géminis.

Ante ese panorama, usted es uno de los ganadores si tuvo la suerte de adivinar el signo zodiacal, pero también los cuatro, tres o dos primeros números de izquierda a derecha.

Recuerde que el proceso para cobrar los premios del Super Astro Luna es el siguiente:

Ir a una oficina autorizada de Su Red o SuperGiros.

Presentar la cédula de ciudadanía.

Mostrar el tiquete de la apuesta en buen estado.

Presentar los otros documentos que se pueden pedir, que son el formato SIPLAFT y una certificación bancaria que no exceda los 30 días.

¿Cuándo juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna, uno de los juegos de azar con el que más se conectan los apostadores, se sortea de domingo a domingo.

Sin embargo, hay tres horarios diferentes: