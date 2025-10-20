CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 20 de octubre de 2025

¡La semana inició a tope con el número de ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 20 de octubre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
09:05 p. m.
Hoy 20 de octubre de 2025, en el inicio de una nueva semana, se siguió sorteando el Super Astro Luna.

Como ya es costumbre, varios apostadores se conectaron con este juego de azar con la intención de obtener un ingreso y a algunos les sonrió la suerte.

¿Quiénes fueron los afortunados? ¿Cuál fue la combinación que entregó el premio mayor en el Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 20 de octubre de 2025

El sorteo del Super Astro Luna de hoy 20 de octubre de 2025, que inició a las 10:50 de la noche, dejó varios ganadores. El número de cuatro cifras que les permitió celebrar fue 5213.

Además, el signo zodiacal que fue amparado por la suerte cuando terminaron de moverse las balotas del Super Astro Luna fue Sagitario.

Recuerde que si usted adivinó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha, es el ganador de 42.000 veces lo apostado, que es el premio mayor.

Mientras tanto, los otros premios son 1.000 y 100 veces lo apostado, en caso de haber acertado el signo zodiacal y los primeros tres o dos números de izquierda a derecha.

¿Cuándo es el próximo sorteo del Super Astro Luna?

El Super Astro Luna, como ya es habitual, continuará dejando una cantidad numerosa de ganadores a lo largo de la semana.

Es así como, si usted quiere participar en el próximo sorteo, tiene que saber que se realizará el próximo martes 21 de octubre de 2025, a las 10:50 de la noche.

Además, no puede pasar por alto que es fundamental que sea mayor de edad y que no tenga ningún tipo de problema con los juegos de azar.

No olvide que en caso de ganar no solo debe presentar su cédula de ciudadanía, sino que también el tiquete de la apuesta en buen estado.

 

 

 

