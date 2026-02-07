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SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 2 de julio de 2026

Fue una noche de emoción tras el sorteo del Super Astro Luna de este 2 de julio. Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 02 de 2026
09:15 p. m.
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La espera terminó para quienes seguían el Super Astro Luna este jueves. Tras la realización del sorteo nocturno, ya fue divulgada la combinación oficial correspondiente al 2 de julio de 2026, una información que miles de jugadores consultan diariamente una vez concluye cada edición del juego.

Como ocurre en cada jornada, el resultado quedó conformado por dos elementos: una secuencia de cuatro cifras y un signo zodiacal. Esa combinación es la única que identifica oficialmente el sorteo realizado esta noche y la que queda registrada dentro del historial del Super Astro Luna.

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La publicación del resultado marca el cierre informativo de la edición. Desde ese momento, las cifras oficiales pasan a ser la referencia para quienes desean verificar el desenlace del juego y conocer cuál fue la combinación anunciada para la fecha.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 2 de julio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 2 de julio de 2026

A las 10:50 de la noche de este 2 de julio de 2026, quedó definida la siguiente combinación ganadora en el Super Astro Luna:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

El resultado de este jueves ya hace parte del historial del juego del Super Astro Luna

Cada edición del Super Astro Luna incorpora una nueva combinación al registro diario de resultados. Aunque la mecánica del sorteo permanece igual, cada jornada genera una secuencia diferente que queda vinculada exclusivamente a la fecha en que fue realizada.

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Con la divulgación del resultado correspondiente al 2 de julio de 2026, el Super Astro Luna completa una nueva edición y suma otra combinación a su historial. A partir de ahora, esa secuencia será la referencia oficial del sorteo nocturno de este jueves y el dato que identificará esta jornada dentro del calendario del juego.

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