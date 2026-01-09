Tasa de usura septiembre: ¿Bajan o suben los intereses de las tarjetas de crédito?

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) dio a conocer la certificación oficial de las tasas de interés que regirán a lo largo del mes de septiembre de 2026. La noticia más destacada para la economía de los hogares es la reducción de la tasa de usura —el límite máximo legal que un establecimiento financiero puede cobrar a sus clientes por un crédito—, la cual se ubicó en el 29,24% efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.

Esta cifra representa un descenso de 0,42 puntos porcentuales respecto al techo de 29,66% establecido para el mes de agosto. Se trata de la primera reducción registrada en el tope de cobro en lo que va del año 2026, un alivio para los consumidores tras un periodo marcado por tasas de interés elevadas y una política monetaria restrictiva orientada a frenar la inflación.

¿Qué determina esta baja y cómo afecta las compras?

El ajuste decretado por el ente regulador responde directamente al comportamiento del Interés Bancario Corriente (IBC). Para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre, el IBC de la modalidad de consumo y ordinario quedó fijado en 19,49% efectivo anual, lo que implica una reducción de 28 puntos básicos frente al mes anterior. Dado que por ley la tasa de usura equivale a 1,5 veces el interés bancario corriente, la disminución en este promedio arrastró el límite máximo cobrable en el sistema financiero.

En la práctica cotidiana, este descenso beneficia en primer lugar a los tarjetahabientes. Las entidades bancarias que mantenían sus tasas efectivas anuales en el límite superior permitido estarán obligadas a ajustar sus cobros hacia abajo para los nuevos plásticos otorgados o el financiamiento de compras diferidas a cuotas durante este mes.

Adicionalmente, el recorte abaratará ligeramente el acceso a créditos de libre inversión, créditos rotativos y préstamos personales.

Economistas y analistas del sector coinciden en que, aunque la caída de 42 puntos básicos es moderada, constituye una señal técnica relevante para la reactivación del consumo interno.

Durante los primeros ocho meses del año, las elevadas tasas mantuvieron cautelosos a los hogares colombianos, reduciendo el endeudamiento comercial. Con el nuevo techo del 29,24%, los bancos que operaban cerca de la usura deberán moderar su margen, lo que fomenta una mayor competencia tarifaria dentro de la banca comercial.

Por su parte, la Superintendencia Financiera recordó a los usuarios que la tasa de usura aplica de forma estricta sobre el saldo no pagado o diferido. Asimismo, las autoridades reiteraron la recomendación de revisar con detenimiento las tasas de interés específicas de cada entidad bancaria antes de realizar compras de mayor volumen o diferir saldos a múltiples cuotas durante el mes de septiembre.