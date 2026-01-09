Reconocida compañía certifica a 100 colombianos en Inteligencia Artificial para mitigar la escasez de talento técnico en el país

Un grupo de 100 jóvenes provenientes de 17 departamentos del país culminó exitosamente su programa de formación en Inteligencia Artificial (IA) mediante la iniciativa Samsung Innovation Campus (SIC).

Esta graduación se da en un contexto en el que el mercado laboral colombiano exige cada vez más profesionales con habilidades tecnológicas avanzadas.

Actualmente, tan solo en Bogotá existen más de 15.000 vacantes dedicadas a posiciones tecnológicas, mientras las empresas reportan serias dificultades para hallar talento con el perfil necesario.

De acuerdo con el Observatorio de Talento Digital de Bogotá, el 73 % de la demanda laboral en el sector corresponde a técnicos y tecnólogos con entre uno y tres años de experiencia, con un claro incremento en la necesidad de expertos en arquitectura de IA e IA generativa.

Para hacer frente a esta brecha, el programa ofreció 260 horas de aprendizaje integral: 200 horas enfocadas en conocimientos técnicos de IA, 60 en habilidades para el mundo laboral y un módulo complementario de inglés.

Iván Laverde, gerente de Asuntos Corporativos de Samsung Electronics en Colombia, destacó que el objetivo es preparar a la juventud frente a la constante transformación laboral.

"La Inteligencia Artificial está generando nuevas oportunidades y nuestro compromiso es contribuir a que más jóvenes puedan desarrollar las capacidades necesarias para aprovecharlas, conectando la formación con experiencias prácticas", afirmó.

La metodología incluyó retos reales en los que los estudiantes pusieron a prueba sus habilidades. Durante una hackathon, analizaron datos de ventas e inventarios para elaborar modelos predictivos. Posteriormente, junto a la Universidad del Rosario y empresas aliadas, resolvieron desafíos técnicos aplicados a áreas como logística, finanzas, salud, contratación pública y analítica educativa.

Cristhian Ruiz, director de Desarrollo de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad del Rosario, resaltó la importancia de complementar la técnica con competencias blandas como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la comunicación.

El alcance del programa demuestra un impacto social inclusivo, sumando entre sus egresados a 18 jóvenes víctimas del conflicto armado, tres integrantes de comunidades indígenas, dos afrocolombianos y dos personas con discapacidad.

Con este grupo, Samsung Innovation Campus alcanza los 1.400 graduados en Colombia y supera los 5.800 en América Latina, consolidando una oferta académica que recibe cerca de 2.000 postulaciones anuales en el país.