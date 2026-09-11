CANAL RCN
Economía

Resultado Super Astro Sol hoy, 9 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

Resultado del Super Astro Sol hoy, 9 de noviembre de 2026. Revise el número ganador, el signo zodiacal y confirme si su apuesta fue una de las premiadas.

Foto: Super Astro Sol y diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
01:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol realizó este lunes 9 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, despertando la expectativa de miles de colombianos que buscan comenzar la semana con un premio.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 7 de noviembre de 2026: conoce el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 7 de noviembre de 2026: conoce el premio mayor

Este popular juego de suerte y azar permite ganar dinero al acertar una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 9 de noviembre de 2026

El sorteo del Super Astro Sol de este lunes dejó la siguiente combinación ganadora:

  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXXX
  • Fecha del sorteo: lunes 9 de noviembre de 2026.

Los participantes deben revisar cuidadosamente su tiquete para comprobar si acertaron las cuatro cifras y el signo zodiacal seleccionado.

Es importante recordar que los premios dependen del valor apostado y de la cantidad de aciertos obtenidos.

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 5 de noviembre de 2026
RELACIONADO

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 5 de noviembre de 2026

Los jugadores que acierten las cuatro cifras y el signo podrán acceder al premio mayor. También existen premios para quienes coincidan con las últimas tres o dos cifras, siempre en el orden establecido y acompañadas del signo ganador.

¿Cómo jugar el Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Para participar en el Super Astro Sol, los interesados deben elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y uno de los doce signos zodiacales.

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 4 de noviembre de 2025
RELACIONADO

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 4 de noviembre de 2025

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000, a través de los puntos de venta autorizados y las plataformas digitales habilitadas.

El premio mayor paga 42.000 veces el valor apostado. Por ejemplo, quien juegue $10.000 y acierte la combinación completa puede recibir hasta $420 millones, antes de los descuentos correspondientes.

También hay premios menores: acertar las últimas tres cifras junto con el signo paga 1.000 veces la apuesta, mientras que las últimas dos cifras y el signo permiten recibir 100 veces el dinero jugado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ofertas de empleo

Más de dos mil vacantes para 954 cargos en Bogotá: postulación, fechas y más información

Superintendencia de Industria y Comercio

Superindustria advierte a restaurantes por cobro de propinas: esto dice la ley

Ecopetrol

USO rechaza propuesta de vender parte de Ecopetrol y advierte riesgos para la soberanía energética

Otras Noticias

Boca Juniors

¡Sacaron los prohibidos! Sebastián Villa y Enner Valencia sorprendieron en la fiesta de Boca Juniors

Sebastián Villa y Enner Valencia mostraron sus mejores pasos en la celebración de Boca Juniors.

Artistas

Oficial: se hizo pública la condena contra el actor y comediante Russel Brand

El actor de 51 años fue condenado por cuatro délitos y el juez Joel Bennathan describió detalladamente lo sucedido con una de las víctimas.

Accidente de tránsito

VIDEO | Bus de pasajeros y un tractocamión tipo niñera chocaron en túnel hacia Buenaventura

Viral

Novia de Anuel AA habría confirmado su embarazo en redes: expareja del artista reaccionó

Alimentos

Estudio revela el impacto de los arándanos en el estado de ánimo de los adultos mayores