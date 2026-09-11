Resultado Super Astro Sol hoy, 9 de noviembre: número y signo ganador del sorteo

El Super Astro Sol realizó este lunes 9 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, despertando la expectativa de miles de colombianos que buscan comenzar la semana con un premio.

Este popular juego de suerte y azar permite ganar dinero al acertar una combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 9 de noviembre de 2026

El sorteo del Super Astro Sol de este lunes dejó la siguiente combinación ganadora:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXXX

Fecha del sorteo: lunes 9 de noviembre de 2026.

Los participantes deben revisar cuidadosamente su tiquete para comprobar si acertaron las cuatro cifras y el signo zodiacal seleccionado.

Es importante recordar que los premios dependen del valor apostado y de la cantidad de aciertos obtenidos.

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Los jugadores que acierten las cuatro cifras y el signo podrán acceder al premio mayor. También existen premios para quienes coincidan con las últimas tres o dos cifras, siempre en el orden establecido y acompañadas del signo ganador.

¿Cómo jugar el Super Astro Sol y cuánto paga el premio mayor?

Para participar en el Super Astro Sol, los interesados deben elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y uno de los doce signos zodiacales.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000, a través de los puntos de venta autorizados y las plataformas digitales habilitadas.

El premio mayor paga 42.000 veces el valor apostado. Por ejemplo, quien juegue $10.000 y acierte la combinación completa puede recibir hasta $420 millones, antes de los descuentos correspondientes.

También hay premios menores: acertar las últimas tres cifras junto con el signo paga 1.000 veces la apuesta, mientras que las últimas dos cifras y el signo permiten recibir 100 veces el dinero jugado.