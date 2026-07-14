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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este sábado 14 de julio

¡Se conocieron más ganadores luego del sorteo del Super Astro Sol de este 14 de junio! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y diseñado por Gemini.

Noticias RCN

julio 14 de 2026
02:15 p. m.
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Una fecha, una edición y una combinación propia. Bajo esa lógica avanza diariamente el Super Astro Sol, un juego en el que el resultado no se limita únicamente a encontrar una secuencia numérica, sino que incorpora un segundo elemento que completa la información: el signo zodiacal.

Este 14 de julio de 2026, una nueva combinación pasó a identificar el sorteo del día. Las cuatro cifras anunciadas junto con el signo correspondiente conforman el resultado de esta edición y permiten distinguirla de cualquier otra jornada del Super Astro Sol.

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La manera de leer el resultado es sencilla: los números y el signo deben entenderse como partes de una misma combinación. No se trata de dos resultados separados. La secuencia de cuatro dígitos constituye el componente numérico, mientras que el signo zodiacal completa el dato divulgado para la fecha.

Así, cada edición adquiere una especie de identidad propia. El día del sorteo queda asociado a una combinación concreta y esa información es la que deben tener en cuenta quienes buscan conocer el resultado correspondiente específicamente al 14 de julio de 2026.

¿Quiénes fueron los ganadores del Super Astro Sol tras el sorteo de este martes? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 14 de junio de 2026

Luego de un fin de semana festivo, el Super Astro Sol se reactivó y tuvo múltiples ganadores.

La combinación que estuvo del lado de los apostadores fue la siguiente:

  • Número: 1450.
  • Signo: Escorpión

¿Cómo leer correctamente la combinación del Super Astro Sol?

Para identificar el resultado completo es necesario observar los dos componentes publicados. Revisar únicamente las cuatro cifras deja por fuera una parte de la combinación, pues el signo zodiacal también integra el dato correspondiente a la jornada.

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Esta estructura permite diferenciar claramente cada edición del juego. La combinación anunciada este martes corresponde al Super Astro Sol del 14 de julio de 2026 y debe consultarse de forma completa, teniendo en cuenta tanto la secuencia numérica como el signo.

De esta manera, el sorteo de hoy queda identificado mediante un dato concreto y fácil de verificar. Cuatro números, un signo zodiacal y una fecha específica conforman la información esencial de esta edición del Super Astro Sol.

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