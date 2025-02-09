CANAL RCN
Resultado del Super Astro Sol hoy 2 de septiembre de 2025: número y signo ganador

¡Se siguen conociendo los ganadores de este mes tras el sorteo del Super Astro Sol de este 2 de septiembre! Descubra el resultado exacto.

Foto: Super Astro y Freepik.

septiembre 02 de 2025
12:58 p. m.
Este 2 de septiembre de 2025 se jugó nuevamente el Super Astro Sol y una gran cantidad de apostadores estuvieron conectados y pusieron su suerte a prueba.

Las apuestas, tal y como está estipulado en las reglas, se realizaron con montos entre los 500 y los 10.000 pesos y los ganadores pudieron enterarse del resultado a través del en vivo de Youtube que siempre se emite.

Sin embargo, en caso de que usted haya participado, pero aún no esté enterado acerca de cuál fue la combinación ganadora, puede hacerlo aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 2 de septiembre de 2025

El más reciente sorteo del Super Astro Sol, como siempre ocurre de lunes a sábado, se realizó a las 4:00 de la tarde.

Las balotas se movieron ante la presencia de un delegado de Coljuegos encargado de asegurar la transparencia y revelaron el veredicto en cuestión de segundos.

El número de cuatro cifras que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX, mientras que el signo zodiacal que brindó alegrías fue XXXX.

Tenga presente que usted es uno de los ganadores si acertó el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

Asimismo, recuerde que para poder cobrar su premio no solo tiene que mostrar la cédula de ciudadanía, sino que también el tiquete de la apuesta en buen estado.

¿Qué pasa si un apostador pierde el tiquete de su apuesta en el Super Astro Sol?

En su página web, el Super Astro Sol ha dejado muy claro que no hay forma de volver a reimprir los tiquetes que se generan de las apuestas.

Por lo tanto, en caso de que un ganador no lo conserve, le quedará imposible cobrar su premio debido a que el funcionario de Su Red o SuperGiros no tendrá cómo comprobar el número y el signo zodiacal elegido.

 

