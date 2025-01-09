Resultado del Super Astro Sol hoy 1 de septiembre de 2025: número y signo ganador

El primer Super Astro Sol de septiembre se jugó este lunes y, como siempre, los apostadores estuvieron conectados.

Cada uno de los participantes eligieron sus números y signos zodiacales de confianza y mantuvieron intactas las esperanzas de ser los ganadores.

Sin embargo, después de que las balotas se movieron, solo algunos pudieron celebrar. ¿Será que usted fue uno de ellos? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 1 de septiembre de 2025

Este 1 de septiembre de 2025, las balotas indicaron que el número de cuatro cifras que les permitió a los apostadores ganar fue XXXX.

Además, el signo zodiacal que acompañó la combinación ganadora y fue avalado por el delegado de Coljuegos fue XXXX.

Las personas que ganaron son aquellas que cumplieron alguna de estas tres condiciones:

Acertaron el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha (les corresponde un premio de 42.000 veces lo apostado).

Acertaron el signo zodiacal y los primeros tres números de izquierda a derecha (les corresponde un premio de 1.000 veces lo apostado).

Acertaron el signo zodiacal y los primeros dos números de izquierda a derecha (les corresponde un premio de 100 veces lo apostado).

¿Qué se debe tener en cuenta para cobrar los premios del Super Astro Sol?

Si usted fue uno de los ganadores del Super Astro Sol, debe acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red y SuperGiros.

Una vez esté en ese lugar, los funcionarios le solicitarán la cédula de ciudadanía para comprobar su mayoría de edad y el tiquete de la apuesta en buen estado.

Además, de acuerdo con el premio que le corresponda, es posible que le pidan el formato SIPLAFT y una certificación bancaria que no supere los 30 días.

Tenga en cuenta que el próximo sorteo del Super Astro Sol es el martes 2 de septiembre de 2025 y que el resultado exacto lo podrá conocer aquí en el portal web de Noticias RCN.