CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Sol hoy 1 de septiembre de 2025: número y signo ganador

¡Ya se conocieron los primeros ganadores de este mes tras el sorteo del Super Astro Sol de este 1 de septiembre de 2025! Descubra el resultado.

Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
01:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El primer Super Astro Sol de septiembre se jugó este lunes y, como siempre, los apostadores estuvieron conectados.

Cada uno de los participantes eligieron sus números y signos zodiacales de confianza y mantuvieron intactas las esperanzas de ser los ganadores.

Super Astro Sol: número ganador hoy 30 de agosto de 2025
RELACIONADO

Super Astro Sol: número ganador hoy 30 de agosto de 2025

Sin embargo, después de que las balotas se movieron, solo algunos pudieron celebrar. ¿Será que usted fue uno de ellos? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 1 de septiembre de 2025

Este 1 de septiembre de 2025, las balotas indicaron que el número de cuatro cifras que les permitió a los apostadores ganar fue XXXX.

Además, el signo zodiacal que acompañó la combinación ganadora y fue avalado por el delegado de Coljuegos fue XXXX.

Las personas que ganaron son aquellas que cumplieron alguna de estas tres condiciones:

  • Acertaron el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha (les corresponde un premio de 42.000 veces lo apostado).
  • Acertaron el signo zodiacal y los primeros tres números de izquierda a derecha (les corresponde un premio de 1.000 veces lo apostado).
  • Acertaron el signo zodiacal y los primeros dos números de izquierda a derecha (les corresponde un premio de 100 veces lo apostado).

¿Qué se debe tener en cuenta para cobrar los premios del Super Astro Sol?

Si usted fue uno de los ganadores del Super Astro Sol, debe acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red y SuperGiros.

Una vez esté en ese lugar, los funcionarios le solicitarán la cédula de ciudadanía para comprobar su mayoría de edad y el tiquete de la apuesta en buen estado.

Resultado del Super Astro Sol de hoy 29 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Sol de hoy 29 de agosto de 2025: número y signo ganador confirmado

Además, de acuerdo con el premio que le corresponda, es posible que le pidan el formato SIPLAFT y una certificación bancaria que no supere los 30 días.

Tenga en cuenta que el próximo sorteo del Super Astro Sol es el martes 2 de septiembre de 2025 y que el resultado exacto lo podrá conocer aquí en el portal web de Noticias RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Estos fueron los carros más vendidos en el mes de agosto: hay novedades en el listado

Impuestos

Bogotanos de estos estratos no tendrían que pagar impuesto predial: hay cambios

Trabajo

Pago de incapacidad laboral: a partir de qué mes se empieza a pagar el 50% del sueldo

Otras Noticias

Cundinamarca

Abogado de la familia Afanador solicita una segunda línea investigativa: ¿Omisión del colegio?

El dictamen de Medicina Legal dará luces en la investigación. Mientras tanto, el abogado hizo una importante solicitud.

América de Cali

Jugador de América de Cali estaría pensando en retirarse del fútbol en medio de la temporada

Las constantes lesiones han jugado en contra de este futbolista que estaría pensando seriamente en dejar el fútbol antes de que termine la temporada.

Turismo

Un segundo vuelo: uniformes de LATAM se transforman en arte y sostenibilidad

Artistas

Reconocida presentadora murió de manera inesperada y súbita a sus 42 años

Enfermedades

¿Necesita el carné internacional de fiebre amarilla? Conozca el listado de países que lo solicitan