Super Astro Sol: número ganador hoy 30 de agosto de 2025

Los apostadores volvieron a vivir una jornada llena de emociones este 30 de agosto de 2025, en el inicio del fin de semana, tras un nuevo sorteo del Super Astro Sol.

Como todos los días de lunes a sábados, los participantes esperaron hasta las 4:00 de la tarde para conocer el movimiento de las balotas y descubrir si se encontraban entre los ganadores de la más reciente jornada del Super Astro Sol.

¿Cuál fue el número y el signo zodiacal que conformó la combinación ganadora? Entérese del resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 27 de agosto de 2025

Los apostadores que pudieron celebrar este 27 de agosto de 2025 tras el más reciente sorteo del Super Astro Luna fueron aquellos que escogieron el número XXXX.

Sin embargo, recuerde que aparte del número, tiene que haber acertado el signo zodiacal, que en esta ocasión fue XXXX.

Si usted adivinó el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha, es uno de los ganadores del premio mayor del Super Astro Sol y podrá cobrar 42.000 veces lo apostado.

Por otra parte, si usted acertó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha, también ganó y su premio es de 1.000 veces lo apostado.

Y, en el último escenario, si usted adivinó el signo zodiacal y los primeros dos números de izquierda a derecha, es el ganador del premio que entrega 100 veces lo apostado.

¿Cuándo vuelve a jugarse el Super Astro Sol?

Tras esta emocionante jornada en el Super Astro Sol, este juego de azar volverá a sortearse hasta el lunes 1 de septiembre de 2025.

Y es que, tal y como está estipulado en las reglas, el Super Astro Sol, sin excepción alguna, tiene jornada de descanso durante los domingos y festivos.