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RESULTADO DEL SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 20 de mayo de 2026

¿Quiénes fueron los afortunados tras el sorteo del Super Astro Sol de este 20 de mayo! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
02:10 p. m.
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Cada jornada del Super Astro Sol termina dejando una especie de firma única. Durante horas, miles de apuestas intentan acercarse a ella, pero solo una combinación logra representar oficialmente el cierre del sorteo.

Este 20 de mayo de 2026, la tarde quedó marcada por una nueva secuencia que ahora hace parte del historial del juego.

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Antes de conocerse el resultado, todas las jugadas conviven en igualdad de condiciones. Hay apuestas construidas desde la intuición, otras basadas en fechas especiales y muchas hechas al azar. Sin embargo, cuando llega el momento del sorteo, una sola combinación termina “firmando” la jornada.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 20 de mayo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 20 de mayo de 2026

Después de las 4:00 de la tarde de este 20 de mayo de 2026, se conoció una nueva combinación ganadora en el Super Astro Sol.

La presentadora, tras la verificación del delegado de Coljuegos, ratificó la siguiente combinación como la ganadora:

  • Número: XXXX.
  • Signo: XXXX.

Un resultado que deja identidad propia en la jornada del Super Astro Luna

El Super Astro Sol tiene la capacidad de convertir un instante breve en un dato definitivo. Apenas se revela el resultado, las jugadas dejan de ser posibilidades y pasan a compararse con una única referencia oficial.

Algunas apuestas coinciden de forma exacta y alcanzan el premio mayor. Otras logran aproximaciones parciales y muchas simplemente quedan fuera del resultado final.

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El signo zodiacal vuelve a ser determinante dentro de la dinámica del juego. No es un elemento secundario, sino la parte que completa la combinación exacta requerida para ganar.

Con el resultado del 20 de mayo de 2026 ya confirmado, la tarde queda sellada con una nueva firma dentro del historial del Super Astro Sol. Y, mientras algunos revisan sus resultados una vez más, otros ya piensan en la próxima combinación que intentarán acertar.

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