Empresas en Colombia podrán realizar transferencias inmediatas: así funcionará

En Colombia, las transferencias empresariales implicaban procesos que demandaban mayor tiempo de respuesta. En una dinámica corporativa donde cada hora y minuto cuenta, Y la espera no es un detalle menor, es un factor que puede impactar la operatividad, la liquidez y la capacidad de competir.

Las organizaciones lo saben, y la tecnología les está dando la respuesta, entendiendo que es un elemento que está convirtiendo la agilidad en una capacidad real y alcanzable.

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Ante esta realidad, ACH Colombia lanza Cuenta a Cuenta, una solución de ACH En-línea que habilita transferencias B2B en tiempo real, diseñada para operaciones de alto valor en el ecosistema colombiano. Sin fricciones ni esperas, redefiniendo la dinámica de los pagos, aportando mayor fluidez y eficiencia a la operación de los negocios.

Así funcionará las transferencias cuenta a cuenta en empresas

“Cuenta a Cuenta es el reflejo de nuestro compromiso con la innovación y las necesidades del ecosistema empresarial. En ACH Colombia entendemos que la velocidad es un activo estratégico de los negocios, y por eso seguimos invirtiendo en tecnología e innovación para desarrollar soluciones que transformen la forma en que las organizaciones gestionan su liquidez y toman decisiones", afirmó Juan Diego Jaramillo González, Vicepresidente Comercial de ACH Colombia.

La infraestructura de esta solución está respaldada por altos estándares de seguridad y una plataforma de alta estabilidad, pensada para responder a las exigencias de entornos empresariales de alto volumen.

A través de este servicio es posible realizar pagos de nómina y proveedores, dispersión de subsidios, transferencias entre entidades gubernamentales, recaudo de facturas y recargas de saldo para usuarios de casas de apuestas, ampliando los escenarios de uso y fortaleciendo la eficiencia operativa en distintos sectores.

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“Cuenta a Cuenta refleja cómo la tecnología evoluciona al ritmo de cada sector. Desde el recaudo ágil de facturas hasta la gestión inmediata de saldos en industrias de alta rotación, esta solución amplía las fronteras de los pagos digitales y responde a un mercado cada vez más dinámico”, completa Jaramillo González.

Cuenta a Cuenta ya inició operaciones con la participación de las principales entidades financieras del país. Cada una de ellas integrará la solución a su portafolio de servicios con una identidad propia, adaptada a su marca y experiencia de usuario. Sin embargo, esta personalización no implica diferencias en la oferta ni en el alcance de la solución.

“El objetivo es ambicioso y claro: ampliar progresivamente su adopción para que, en el corto y mediano plazo, más actores del sistema financiero se sumen a esta iniciativa y la consoliden como un habilitador clave dentro del ecosistema financiero colombiano. Con cada nueva entidad que se integre, la solución gana alcance, robustez y relevancia, acercando a más colombianos a una experiencia de transferencias más simple, ágil y accesible” concluyó el ejecutivo.