Actor de la recordada serie infantil ‘Violetta’ confirmó la pérdida de su primer hijo

Hay gran conmoción entre los seguidores de ‘Violetta’, la recordada serie argentina de Disney, ya que, en días recientes, uno de sus protagonistas confirmó el fallecimiento de su primer hijo que venía en camino.

Se trata de Jorge Blanco, más recordado por interpretar su personaje de ‘León’, pues el mexicano sorprendió al compartir un conmovedor mensaje en donde se despidió del que habría sido su primer hijo sin antes haberlo conocido.

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El actor Jorge Blanco confirmó el fallecimiento de su hijo

El anuncio lo realizó el pasado 14 de junio, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde posteó fotografías a blanco y negro en donde informó la desafortunada noticia que enlutó a todos sus seguidores.

Cabe recalcar que Blanco había anunciado el embarazo de su novia Stephie Caire, actriz y cantante, el pasado 22 de abril por lo que fanáticos manifestaron que la mujer no habría completado el proceso de gestación al perder al bebé. No obstante, actualmente no se conoce con exactitud el mes en el que esta se encontraba.

En la publicación se compartieron dos fotografías a blanco y negro en donde se les observa a los famosos sosteniendo un abrazo frente al mar y otra instantánea en la que el mexicano acaricia el avultado vientre de su pareja.

Su mensaje no se hizo esperar ya que por medio de la publicación extendieron un mensaje dedicado a su hijo del que, al parecer, también habrían desconocido su género.

“Aunque no te hayas podido quedar a nuestro lado de la manera que pensábamos, vives siempre con y en nosotros. Seguiremos aprendiendo de ti, celebrándote y amándote cada segundo eternamente”.

“Es difícil entender, pero sabemos que viniste a iluminarnos el alma y la existencia y que cumpliste tu misión muy rápido. Nos cambiaste la vida para siempre y te agradecemos profundamente habernos elegido como tus papis”.

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Jorge Blanco hace un llamado de respeto por su pérdida

Así mismo, el actor manifestó su gratitud por las muestras de cariño ante la lamentable situación que hoy enluta a su familia. Por esto, hizo un llamado de respeto a su privacidad al reiterar que, pese a que asistirán a eventos correspondientes a su actividad laboral, serán reservados con respecto a la situación.

Hasta el momento, no se conocen nuevos detalles sobre el estado de salud de la pareja del actor, quien también ha tomado distancia de sus redes sociales durante los días más recientes.