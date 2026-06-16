CANAL RCN
Internacional

Actor de la recordada serie infantil ‘Violetta’ confirmó la pérdida de su primer hijo

El actor conmovió a sus fanáticos al informar la pérdida de su bebé a meses de que naciera.

Foto: Diseñado por Magnific.
Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

junio 16 de 2026
05:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay gran conmoción entre los seguidores de ‘Violetta’, la recordada serie argentina de Disney, ya que, en días recientes, uno de sus protagonistas confirmó el fallecimiento de su primer hijo que venía en camino.

Se trata de Jorge Blanco, más recordado por interpretar su personaje de ‘León’, pues el mexicano sorprendió al compartir un conmovedor mensaje en donde se despidió del que habría sido su primer hijo sin antes haberlo conocido.

Videos mostrarían el momento exacto del accidente en el que murieron Oliver Tree y Gaspi
RELACIONADO

Videos mostrarían el momento exacto del accidente en el que murieron Oliver Tree y Gaspi

El actor Jorge Blanco confirmó el fallecimiento de su hijo

El anuncio lo realizó el pasado 14 de junio, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde posteó fotografías a blanco y negro en donde informó la desafortunada noticia que enlutó a todos sus seguidores.

Cabe recalcar que Blanco había anunciado el embarazo de su novia Stephie Caire, actriz y cantante, el pasado 22 de abril por lo que fanáticos manifestaron que la mujer no habría completado el proceso de gestación al perder al bebé. No obstante, actualmente no se conoce con exactitud el mes en el que esta se encontraba.

En la publicación se compartieron dos fotografías a blanco y negro en donde se les observa a los famosos sosteniendo un abrazo frente al mar y otra instantánea en la que el mexicano acaricia el avultado vientre de su pareja.

Su mensaje no se hizo esperar ya que por medio de la publicación extendieron un mensaje dedicado a su hijo del que, al parecer, también habrían desconocido su género.

“Aunque no te hayas podido quedar a nuestro lado de la manera que pensábamos, vives siempre con y en nosotros. Seguiremos aprendiendo de ti, celebrándote y amándote cada segundo eternamente”.

“Es difícil entender, pero sabemos que viniste a iluminarnos el alma y la existencia y que cumpliste tu misión muy rápido. Nos cambiaste la vida para siempre y te agradecemos profundamente habernos elegido como tus papis”.

SpaceX se convierte en la quinta mayor capitalización bursátil del mundo tras superar a Amazon
RELACIONADO

SpaceX se convierte en la quinta mayor capitalización bursátil del mundo tras superar a Amazon

Jorge Blanco hace un llamado de respeto por su pérdida

Así mismo, el actor manifestó su gratitud por las muestras de cariño ante la lamentable situación que hoy enluta a su familia. Por esto, hizo un llamado de respeto a su privacidad al reiterar que, pese a que asistirán a eventos correspondientes a su actividad laboral, serán reservados con respecto a la situación.

Hasta el momento, no se conocen nuevos detalles sobre el estado de salud de la pareja del actor, quien también ha tomado distancia de sus redes sociales durante los días más recientes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

SpaceX

SpaceX se convierte en la quinta mayor capitalización bursátil del mundo tras superar a Amazon

Donald Trump

FBI frustró presunto ataque contra evento de UFC en la Casa Blanca al que asistió Donald Trump

Estados Unidos

Irán y EE. UU. podrán entrar en una nueva fase de diálogos firmado su acuerdo de paz

Otras Noticias

Mundial de fútbol

🔴Tabla de goleadores del Mundial 2026 EN VIVO: clasificación actualizada

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 reúne a varias de las principales estrellas del fútbol mundial, que buscan liderar a sus selecciones también en la tabla de goleadores.

Miguel Polo Polo

Juzgado ordena tres días de arresto contra Miguel Polo Polo por incumplir fallo a Mafapo

La decisión incluye una multa equivalente a ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes que Polo Polo deberá consignar en favor del Consejo Superior de la Judicatura.

Artistas

Luis Alfonso contrajo matrimonio por tercera vez con su esposa: ¿cómo fue la celebración?

Dólar

Dólar en Colombia cerró este 16 de junio en su nivel más bajo de los últimos cinco años

Cartagena

“Me he tenido que acostar sin comer”: así es el drama en el Hospital de Bocagrande por falta de pagos