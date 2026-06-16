🔴 EN VIVO | Tabla de posiciones del Mundial 2026: así van los grupos tras la primera fecha

La Copa Mundial de 2026 comienza a tomar forma luego de una intensa primera jornada de la fase de grupos, en la que varias selecciones favoritas cumplieron con las expectativas, mientras otras dejaron dudas en su estreno.

Este miércoles finalizará la fecha 1 con los compromisos entre Portugal y Congo, además del esperado duelo entre Colombia y Uzbekistán por el Grupo K. También debutará el Grupo L con los partidos Inglaterra vs. Croacia y Ghana vs. Panamá.

Favoritos comenzaron sumando en la fase de grupos

Durante los primeros días del torneo, selecciones como Francia y Alemania lograron iniciar con victorias importantes que las ubican en los primeros lugares de sus respectivas zonas.

Sin embargo, también hubo resultados inesperados que demostraron la paridad que existe en esta edición del Mundial, especialmente con la participación de 48 selecciones.

Colombia y Portugal cierran la primera jornada

La atención de este miércoles estará puesta en el Grupo K, donde Colombia buscará arrancar con pie derecho frente a Uzbekistán, mientras que Portugal intentará confirmar su favoritismo ante Congo. Por su parte, el Grupo L tendrá sus primeros movimientos con dos encuentros atractivos: Inglaterra frente a Croacia y Ghana contra Panamá.

Una vez concluyan estos compromisos, todas las selecciones habrán disputado al menos un partido y las tablas de posiciones quedarán completamente actualizadas.

A partir de entonces, cada punto comenzará a tener un peso mayor en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final, una instancia que promete emociones y grandes desafíos para los aspirantes al título mundial.