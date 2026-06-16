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🔴 EN VIVO | Tabla de posiciones del Mundial 2026: así van los grupos tras la primera fecha

🔴 EN VIVO 🔴 Siga la tabla de posiciones del Mundial 2026 tras la primera fecha de la fase de grupos. Resultados, clasificación y panorama de las selecciones favoritas.

🔴 EN VIVO | Tabla de posiciones del Mundial 2026: así van los grupos tras la primera fecha
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 16 de 2026
07:06 p. m.
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La Copa Mundial de 2026 comienza a tomar forma luego de una intensa primera jornada de la fase de grupos, en la que varias selecciones favoritas cumplieron con las expectativas, mientras otras dejaron dudas en su estreno.

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Este miércoles finalizará la fecha 1 con los compromisos entre Portugal y Congo, además del esperado duelo entre Colombia y Uzbekistán por el Grupo K. También debutará el Grupo L con los partidos Inglaterra vs. Croacia y Ghana vs. Panamá.

Favoritos comenzaron sumando en la fase de grupos

Durante los primeros días del torneo, selecciones como Francia y Alemania lograron iniciar con victorias importantes que las ubican en los primeros lugares de sus respectivas zonas.

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Sin embargo, también hubo resultados inesperados que demostraron la paridad que existe en esta edición del Mundial, especialmente con la participación de 48 selecciones.

Colombia y Portugal cierran la primera jornada

La atención de este miércoles estará puesta en el Grupo K, donde Colombia buscará arrancar con pie derecho frente a Uzbekistán, mientras que Portugal intentará confirmar su favoritismo ante Congo. Por su parte, el Grupo L tendrá sus primeros movimientos con dos encuentros atractivos: Inglaterra frente a Croacia y Ghana contra Panamá.

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Una vez concluyan estos compromisos, todas las selecciones habrán disputado al menos un partido y las tablas de posiciones quedarán completamente actualizadas.

A partir de entonces, cada punto comenzará a tener un peso mayor en la lucha por avanzar a los dieciseisavos de final, una instancia que promete emociones y grandes desafíos para los aspirantes al título mundial.

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