Resultado del SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 8 de mayo de 2026

El Super Astro Sol tiene un momento exacto dentro de la jornada. Como una marca horaria que divide el día, el sorteo aparece para transformar todas las apuestas en respuestas concretas.

Este 8 de mayo de 2026, la tarde quedó registrada con una nueva combinación oficial.

Durante horas, las jugadas avanzan sin un desenlace claro. Los jugadores eligen números y signos zodiacales mientras el resultado sigue siendo desconocido.

No obstante, cuando llega el momento del sorteo, esa incertidumbre desaparece de inmediato.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo de este 8 de mayo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí.

Resultado del Super Astro Sol hoy 8 de mayo de 2026

La presentadora del Super Astro Sol siguió con atención el movimiento de las balotas y, apenas se detuvieron, reveló la siguiente combinación ganadora:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Recuerde que los premios que se pueden obtener son:

42.000 veces lo apostado por adivinar el signo y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por adivinar el signo y los tres números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por adivinar el signo y los dos números de izquierda a derecha.

Un dato que corta la rutina y define el juego en el Super Astro Sol

El Super Astro Sol tiene una dinámica rápida y precisa. No necesita largos procesos para generar expectativa, sino que basta un instante para que todo cambie.

Algunas apuestas coinciden exactamente y alcanzan el premio mayor. Otras logran acercarse parcialmente y muchas simplemente quedan fuera, pero todas pasan por la misma referencia: la combinación oficial.

El signo zodiacal completa esa marca horaria dentro del juego. No es un elemento secundario, sino la pieza que valida la coincidencia total.

Con el resultado del 8 de mayo de 2026 ya definido, la tarde queda resumida en un solo dato. Y, como ocurre todos los días, esa marca no se detiene: deja abierta la expectativa del próximo sorteo.