Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Consulta los resultados oficiales de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima del lunes 1 de septiembre de 2025. Verifica si tu número es ganador y conoce los premios.

Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
09:06 p. m.
Hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, se llevaron a cabo los sorteos de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima, juegos que cada semana reúnen a miles de esperanzados jugadores en todo el país.

A continuación, te contamos los números ganadores de esta noche millonaria.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 1 de septiembre de 2025

El sorteo número 4766 de la Lotería de Cundinamarca se realizó desde Bogotá y ofreció un premio mayor de 6.000 millones de pesos.

El número ganador fue XXX, serie XXX. Además del premio mayor, se entregaron diversos premios secos: uno de $500 millones, otro de $300 millones, uno de $100 millones, diez premios secos de $20 millones y cuarenta de $10 millones mundonets.com.

Si jugaste esta noche, revisa tu tiquete cuidadosamente y acércate a un punto de venta autorizado para verificar si eres premiado.

Lotería del Tolima hoy 1 de septiembre de 2025

Simultáneamente, se realizó el sorteo número 4133 de la Lotería del Tolima, también con transmisión desde Ibagué. El premio mayor alcanzó los $3.000 millones de pesos.

El número ganador quedó registrado como XXX, serie XXX. El plan de premios incluye tres secos de $70 millones, un premio de $40 millones, dos de $24 millones, uno de $20 millones, tres de $15 millones y diez premios de $5 millones mundonets.com.

Así las cosas, mantente atento a los canales oficiales y puntos autorizados para validar tus números y reclamar tus premios. También puede revisar el portal de Noticias RCN, el cual actualiza en tiempo real los resultados de chances y loterías más importantes del país.

